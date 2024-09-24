Zeki Müren vefatının 28'inci yılında mezarı başında anıldı

Ebedi olarak onun mirasına sahip çıkmak ve hedefleri, istekleri doğrultusunda anısını yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şipka, şunları söyledi:

"Zeki Müren'i Bursa'da daha fazla yaşatmak ve anmak için çalışıyoruz. Üzerimizde çok büyük bir görev var. Zeki Müren, Bursa'da 1931 yılında doğmuş, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Bursa'da yaşamış ve sanatıyla bütün dünyaya nam salmış bir sanatçı. Dolayısıyla onun engin, derin, hem sanatı, kişiliği, değerleri hem yaşam tarzıyla bilmemiz, öğrenmemiz gereken aslında daha çok fazla detayı var. Bursa kent kültürünün ve kent kimliğinin çok önemli bir parçası Zeki Müren. Bunu, günden güne daha fazla yaşatabiliyor olmak, bizlerin aslında bir nevi de boynunun borcu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun."