Zeki Müren'in gölgesinde oynadığı ağaç korunuyor
Türk Sanat Müziğinin unutulmaz sesi Zeki Müren'in Bursa'da doğup büyüdüğü mahallede bulunan ve çocukluğunda arkadaşlarıyla gölgesinde koşup oynadığı manolya ağacı bir otelin bahçesinde özenle korunuyor.
Osmangazi ilçesi Tophane Mahallesi'nde 1931 yılında dünyaya gelen, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını burada geçiren, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak da anılan sanatçı, unutulmaz sesi ve yorumuyla Türk Sanat Müziği'nde izler bırakarak 65 yaşında vefat etti.