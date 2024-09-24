Zeki Müren'in gölgesinde oynadığı ağaç korunuyor

Aydın, ağacın her sene haziranın ilk haftasında çiçek açtığını, temmuz sonuna kadar bu görünümünü koruduğunu aktardı.

Zeki Müren'i her gün yad ettiğini dile getiren Aydın, "Dünyada nasıl Elvis Presley varsa bizim de Zeki Müren'imiz var. Hakikaten çok büyük bir değerdir, çok büyük bir onurdur. Kendisini 24 Eylül 1996'da sahnede mikrofonuyla kaybettik. Hakikaten o kadar kendini sanata adamış birisi ki ölümü de kendine yakışan bir şekilde oldu. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.