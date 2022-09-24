Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

Bunun halkını, gençleri, orduyu, vatanını çok sevmesinden kaynaklandığını vurgulayan Güner şunları söyledi:

"Bütün bunlar halktan karşılık buldu. Şarkıları hâlâ dinleniyor, bu bizi çok mutlu ediyor. Zeki Müren'i Türkiye çok seviyor. Öyle tahmin ediyorum ki şu anda Zeki Müren vefat ettiğinde ilkokul çağında olan çocuklar da onu çok seviyor. Ben gittiğim yerlerde gençlerin onun şarkılarını söylemesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Öyle düşünüyorum ki Türkiye var oldukça Zeki Müren de var olacak ve Zeki Müren sevgisi hiç bitmeyecek."