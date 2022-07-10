Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu

"VATANDAŞLAR ÇOK MERAKLI"

Tur rehberi Ekrem Akkaya, müzenin dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi ağırladığını belirterek "İki gün sonra Amerika'dan bir grup gelecek. Burada, Roma kültürü ile mitolojik figürlerin mozaikler üzerinde işlendiğini görebilirsiniz. Dünyanın odak noktası. Vatandaşlar çok meraklı ve gelmek için çok ısrar ediyor. Bayramda yoğunluğumuz var, turlarımız devam ediyor. Temmuzda hava 41 derece olmasına rağmen müze yine de çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor" diye konuştu.