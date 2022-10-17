Zeus Tapınağı'da restorasyon çalışmaları sürüyor

EŞYALAR ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet dönemi öncesinde Alman arkeologlar tarafından kazılan antik kentte, bugüne kadar Artemis kutsal alanı, stadyum ve tiyatro alanı ortaya çıkartıldı. Kazılarda ayrıca 80 heykel ile çeşitli eşyalar da bulundu.