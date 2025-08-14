Zeytinli Rock Festivali ne zaman, nerede? 2025 Zeytinli Rock Festivali İstanbul sanatçı kadrosu

Popüler müzik festivali Zeytinli Rock, İstanbul'da müzik severleri bekliyor. Rock müziğin sevilen isimlerinin de olduğu festivale, birçok sanatçı katılacak. 2025 Ağustos Zeytinli Rock Festivali İstanbul, dört gün boyunca müzik şöleni yaşatacak. Peki, Zeytinli Rock Festivali İstanbul nerede, ne zaman?

Geniş katılımla düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, İstanbul Kilyos'ta olacak. Misafirler, festivale günlük, kombine ve kombine kamp biletleri ile katılabilecek. Festival eğlencesi 21 Ağustos günü başlıyor. İşte, Zeyinli Rock Festivali İstanbul sanatçı listesi...

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Ağustos Zeytinli Rock Festivali, 21-22-23-24 Ağustos günlerinde İstanbul Milyon Beace Kilyos'ta düzenlenecek. Marmaris'te düzenlenmesi planlanan festivalin adresi İstanbul olarak değiştirilmişti.

Festivalde ayrıca çadırlı katılımcılar için kamp alanı da olacak.

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ SANATÇI KADROSU

21 Ağustos Perşembe

Manga-Hande Yener
Dedublüman - Gökhan Türkmen
Emre Fel - Ayna
Mavi Gri - Eda Baba
Haybe - Kurkafanda

22 Ağustos Cuma

Duman - Cem Adrian
Redd - Yüksek Sadakat
Feridun Düzağaç - Yeni Türkü
Gökçe - Kıvılcım Ural
Yavuzcan Çetin - Cila

23 Ağustos Cumartesi

Athena - Pinhani
Gazapizm - Umut Kuzey
Sena Şener - Manuş Baba
Yedinci Ev - Can Gox
Arya Aryay - Hipersona

24 Ağustos Pazar

Pentagram - Emre Aydın
Selda Bağcan - Madigal
Ozbi - Ufuk Beydemir
Defa-Vu - TNK
Alkera - Badi Gardi

