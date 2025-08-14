Zeytinli Rock Festivali ne zaman, nerede? 2025 Zeytinli Rock Festivali İstanbul sanatçı kadrosu
Popüler müzik festivali Zeytinli Rock, İstanbul'da müzik severleri bekliyor. Rock müziğin sevilen isimlerinin de olduğu festivale, birçok sanatçı katılacak. 2025 Ağustos Zeytinli Rock Festivali İstanbul, dört gün boyunca müzik şöleni yaşatacak. Peki, Zeytinli Rock Festivali İstanbul nerede, ne zaman?
Geniş katılımla düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, İstanbul Kilyos'ta olacak. Misafirler, festivale günlük, kombine ve kombine kamp biletleri ile katılabilecek. Festival eğlencesi 21 Ağustos günü başlıyor. İşte, Zeyinli Rock Festivali İstanbul sanatçı listesi...