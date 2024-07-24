Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma
Şarkıcı Shakira, Oyuncu Salma Hayek, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele... Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na göre bu isimler "Los Turcos" yani Türk olarak tanımlanan, Osmanlı'dan Latin Amerika'ya göçenlerin torunları. Bu göç serüvenine ışık tutmak için 4 ayrı dilde kitap hazırlandı.
Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Meksikalı aktris-yönetmen Salma Hayek, aktör Ricardo Darin, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele... Bu isimler "Los Turcos" olarak tanımlanan, Osmanlı'dan Latin Amerika'ya göçenlerin torunları.