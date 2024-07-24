Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma

Şarkıcı Shakira, Oyuncu Salma Hayek, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele... Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na göre bu isimler "Los Turcos" yani Türk olarak tanımlanan, Osmanlı'dan Latin Amerika'ya göçenlerin torunları. Bu göç serüvenine ışık tutmak için 4 ayrı dilde kitap hazırlandı.

Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma - 1

Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Meksikalı aktris-yönetmen Salma Hayek, aktör Ricardo Darin, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele... Bu isimler "Los Turcos" olarak tanımlanan, Osmanlı'dan Latin Amerika'ya göçenlerin torunları.

N-LIFE HABERLERİ

Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma - 2

Osmanlı'dan Latin Amerika’ya, 1860 yılından Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar çeşitli göç dalgaları yaşandı. Daha iyi bir gelecek arayışıyla Amerika kıtasına göçen göçmenlere bölgede "Türkler" anlamına gelen "Los Turcos" adı verildi.

Bu grup bölgede "El Turco" yani Türk olarak da tanımlanıyor.

Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma - 3

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Latin Amerika'da akraba topluluk olarak görülen göçmenlerin torunlarının yaşadıkları ülke ve bölgelerin tespiti için özel bir çalışma başlattı. 

Çalışmayla “Los Turcos”un göç serüvenine; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik durumuna; önemli şahsiyetlerin hayat hikâyelerine ve arşiv belgelerine ışık tutulması amaçlanıyor.

Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma - 4

Çalışma sonunda bir kitap hazırlanacak.

Kitap, Türkçe, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce olmak üzere 4 dilde basılacak.

Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma - 5

El Turcoların torunları, bugün ticaretin yanı sıra bölgenin siyaseti, bürokrasisi ve iş dünyasında da kilit konumlara sahip.

Osmanlı'dan göçenlerin torunları, Arjantin, Brezilya, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Paraguay ve Brezilya'da siyasette söz sahibi oldu.

Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma - 6

Dünyaca ünlü el Turcolar da var. 6 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira. ve aktris, yönetmen ve yapımcı Salma Hayek, bu örneklerin en başında geliyor.

Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma - 7
DAHA FAZLA GÖSTER