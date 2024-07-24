Latin Amerika'nın Osmanlı torunları: Los Turcos için özel araştırma

Osmanlı'dan Latin Amerika’ya, 1860 yılından Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar çeşitli göç dalgaları yaşandı. Daha iyi bir gelecek arayışıyla Amerika kıtasına göçen göçmenlere bölgede "Türkler" anlamına gelen "Los Turcos" adı verildi.



Bu grup bölgede "El Turco" yani Türk olarak da tanımlanıyor.