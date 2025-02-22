100 yaşındaki doktor açıkladı: Ömrü kısaltan alışkanlıkları sıraladı

HASTALIK RİSKİNİ AZALTIN

Sağlıklı bir yaşam tarzının, diyabet ve felç gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların riskini %80 oranında azaltabileceğini belirten Dr. Scharffenberg, ilaç kullanmadan bu hastalıkların önlenebileceğine güçlü bir şekilde inanıyor. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğini ifade ediyor.



Dr. John Scharffenberg'in yaşam boyu süregelen sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, herkesin uygulayabileceği pratik öneriler sunuyor ve ona göre, doğru bir yaşam tarzı benimsemek, uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı.