100 yaşındaki doktor açıkladı: Ömrü kısaltan alışkanlıkları sıraladı
Sağlık, zindelik ve uzun ömrün yaşayan bir örneği olan, halk arasında "beslenme profesörü" olarak bilinen Dr. John Scharffenberg, yüz yaşını geride bırakarak sağlıklı yaşamın sırrını paylaşıyor. Harvard Üniversitesi mezunu olan Dr. Scharffenberg, uzun ömürlülük konusundaki görüşleriyle büyük ilgi topladı.
Sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla tanınan Dr. Scharffenberg, son dönemde verdiği röportajlarda, yaşam kalitesini artıran ve hastalık risklerini azaltan temel unsurlara dikkat çekiyor. İşte, Dr. Scharffenberg’in sağlıklı bir yaşam için uyardığı önemli risk faktörleri: