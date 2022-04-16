102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi

Haberler - İHA | 16.04.2022 - 16:48

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinin en yaşlı üyesi Tuki isimli kaplumbağa, 102. yaşına girdi. Bakıcıları ise Tuki’ye en sevdiği yeşilliklerden bir doğum günü pastası yaptı.

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 1

Darıca'daki bir hayvanat bahçesinin en yaşlı üyesi olan Tuki, görüntüsü ve büyüklüğüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 2

Yaklaşık 250 yıl yaşayabilen devasa Aldabra Kaplumbağası Tuki, 102. yaşına ayak bastı.

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 3

Cumhuriyetin ilanından 3 yıl önce doğan Tuki için bakıcıları, en sevdiği yeşillikleri harmanlayarak ona güzel bir doğum günü pastası hazırlayıp sürpriz yaptı.

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 4

Bakıcılarının bu sürprizini gören Tuki de tepsinin yanına gelerek kendisi için hazırlanan pastayı afiyetle yedi.

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 5

Kaplumbağanın yemeği hızlı bir şekilde yediğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 6

10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, “Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Bizim için eğlenceli ama illaki zorluğu da oluyor. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık. Her yaşında da olduğu gibi değişik doğum günleri uyguluyoruz. Bu kaplumbağalar 250 sene yaşayabiliyor. Tuki için şu an gençlik çağında diyebiliriz." dedi.

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 7

Duran, sözlerini şöyle tamamladı:  

"Devasa yapısından dolayı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye’deki çoğu hayvanat bahçesinde bu tür bulunmuyor. O yüzden insanların baya ilgi odağı oluyor. Sabah karışık sebze, meyve, yeşillik veriyoruz. Zaten genelde sebze ve meyve yiyor. Kabak ve karpuz gibi ürünlerle zenginleştirme yapıyoruz. Düzenli olarak yemeğini veriyoruz, çayırotu veriyoruz, yonca veriyoruz. Günlük ortalama 6-7 kilo yeşillik yiyor. Bunun yanında kuru olarak çayırotu ve yonca veriyoruz”

102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 8
102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 9
102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi - 10

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