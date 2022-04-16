102 yaşındaki 'Tuki'ye doğum günü sürprizi

10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, “Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Bizim için eğlenceli ama illaki zorluğu da oluyor. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık. Her yaşında da olduğu gibi değişik doğum günleri uyguluyoruz. Bu kaplumbağalar 250 sene yaşayabiliyor. Tuki için şu an gençlik çağında diyebiliriz." dedi.