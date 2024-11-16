150 bin TL'ye süslenen develer, arenaya değil sanki podyuma çıkıyor
Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan deve güreşleri sezonu ile birlikte piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan pehlivan develer de gelin gibi süslenmeye başladı. Tam takım halinde 150 bin TL'yi bulan giyimleriyle heybetleri daha da ortaya çıkan develer, adeta arenaya değil podyuma çıkmak için hazırlanırken, saraçlarda da yoğunluk başladı.
Saraçlar, develerin hem üşümemesi hem de güzel görünmesi için çul, golon ve havut gibi süslemeleri el emeği ile hazırlarken, piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan pehlivan develer de kıyafetleriyle adeta arenaya değil podyuma çıkmak için hazırlanıyor.