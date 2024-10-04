17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeninden itiraf: Hayatım mahvoldu

Sprung Dawson, ''Ben bir öğretmendim ve 17 yaşında bir öğrencimle cinsel ilişki yaşadım. Hapis yatmadım ama toplum içinde yaşamamı oldukça zorlaştıran bir damga yedim. Özellikle cinsel suçlardan hüküm giymiş kişiler, toplumda daha fazla dışlanıyor. Sanırım yaşadığım en zor şey bu ötekileştirilmeydi. Bu olaydan sonra hem mesleğimi kaybettim hem de evliliğimden oldum'' dedi.



