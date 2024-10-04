17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeninden itiraf: Hayatım mahvoldu
17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunurken, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan İngilizce öğretmeni Eppie Sprung Dawson, olaydan 12 yıl sonra bağlandığı bir radyo programında hayatının mahvolduğunu anlattı.
2012 yılında bir arabanın içinde 17 yaşındaki öğrencisini istismar ederken, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan Eppie Sprung Dawson, hapis cezası almadı ancak siciline cinsel saldırı suçu işlendi. Öğretmenlikten atılan Dawson, 6 ay boyunca kamuya yararlı bir işte çalıştırıldı.
Olaydan 12 yıl sonra İskoçya'da yayınlanan bir radyo programına bağlanan 38 yaşındaki kadın, 26 yaşında işlediği suç yüzünden hayatının mahvolduğunu anlattı.