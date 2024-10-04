17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeninden itiraf: Hayatım mahvoldu

17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunurken, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan İngilizce öğretmeni Eppie Sprung Dawson, olaydan 12 yıl sonra bağlandığı bir radyo programında hayatının mahvolduğunu anlattı.

17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeninden itiraf: Hayatım mahvoldu - 1

2012 yılında bir arabanın içinde 17 yaşındaki öğrencisini istismar ederken, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan Eppie Sprung Dawson, hapis cezası almadı ancak siciline cinsel saldırı suçu işlendi. Öğretmenlikten atılan Dawson, 6 ay boyunca kamuya yararlı bir işte çalıştırıldı.

Olaydan 12 yıl sonra İskoçya'da yayınlanan bir radyo programına bağlanan 38 yaşındaki kadın, 26 yaşında işlediği suç yüzünden hayatının mahvolduğunu anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeninden itiraf: Hayatım mahvoldu - 2

Sprung Dawson, ''Ben bir öğretmendim ve 17 yaşında bir öğrencimle cinsel ilişki yaşadım. Hapis yatmadım ama toplum içinde yaşamamı oldukça zorlaştıran bir damga yedim. Özellikle cinsel suçlardan hüküm giymiş kişiler, toplumda daha fazla dışlanıyor. Sanırım yaşadığım en zor şey bu ötekileştirilmeydi. Bu olaydan sonra hem mesleğimi kaybettim hem de evliliğimden oldum'' dedi.

17 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeninden itiraf: Hayatım mahvoldu - 3

Olaydan 1 yıl sonra Dumfries'te mahkemeye çıkan eski öğretmen, davayı yürüten yargıç tarafından bile aşağılandığını iddia etti.

Şimdilerde İskoçya'da bir yardım kuruluşunda çalıştığını öne süren Eppie Sprung Dawson, hüküm giymiş suçluların topluma yeniden kazandırılması üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

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