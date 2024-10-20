19 yaşındaki genç kız otobüste kabusu yaşadı! ''Saldırgan etimi ısırarak kopardı! Çığlık bile atamadım''
İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Ella Dowling, otobüste 53 yaşındaki Darren Taylor isimli adamın saldırısına uğradı. Yüzü ısırılan talihsiz kıza 50 dikiş atılırken, saldırgan tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi.
19 yaşındaki Ella Dowling, evine gitmek üzere bindiği otobüste 53 yaşındaki Darren Taylor'un saldırısına uğradı. 5 dakika boyunca yüzü ısırılan Dowling, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Dowling'in yüzüne 50 dikiş atan doktorlar, saldırı sonucu ortaya çıkan izlerin, genç kızın yüzünde ömür boyu kalabileceğini belirtti.