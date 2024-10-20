19 yaşındaki genç kız otobüste kabusu yaşadı! ''Saldırgan etimi ısırarak kopardı! Çığlık bile atamadım''

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Ella Dowling, otobüste 53 yaşındaki Darren Taylor isimli adamın saldırısına uğradı. Yüzü ısırılan talihsiz kıza 50 dikiş atılırken, saldırgan tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi.

19 yaşındaki genç kız otobüste kabusu yaşadı! ''Saldırgan etimi ısırarak kopardı! Çığlık bile atamadım'' - 1

19 yaşındaki Ella Dowling, evine gitmek üzere bindiği otobüste 53 yaşındaki Darren Taylor'un saldırısına uğradı. 5 dakika boyunca yüzü ısırılan Dowling, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Dowling'in yüzüne 50 dikiş atan doktorlar, saldırı sonucu ortaya çıkan izlerin, genç kızın yüzünde ömür boyu kalabileceğini belirtti. 

N-LIFE HABERLERİ

19 yaşındaki genç kız otobüste kabusu yaşadı! ''Saldırgan etimi ısırarak kopardı! Çığlık bile atamadım'' - 2

''OYUNCAĞIYLA OYNAYAN BİR KÖPEK GİBİYDİ''

Ella Dowling, korkunç anları şu sözlerle anlattı:

''Dişlerini, yüzüme geçirdiğinde hissettiğim acı, sonsuza dek aklımda kalacak. Oyuncağıyla oynayan bir köpek gibiydi, başını bir sağa bir sola sallıyordu. En kötüsü de saldırı anında çığlık bile atamamamdı. Çünkü ağzıyla ağzımı kapamıştı.

Saldırıdan sonra yüzümü ilk gördüğümde kendimi tanıyamadım. Travma sonrası stres bozukluğum oluştu. O günden beri otobüse binmiyorum. Her evden çıktığımda annemle ya da bir arkadaşımla telefonda konuşmak zorunda kalıyorum çünkü tekrar saldırıya uğramaktan korkuyorum.

19 yaşındaki genç kız otobüste kabusu yaşadı! ''Saldırgan etimi ısırarak kopardı! Çığlık bile atamadım'' - 3

Otobüse bindiğimde zaten tuhaf biri olduğunu fark etmiştim, bana ve arkadaşlarıma laf attı. Sürekli 'Kızlar, nereye gidiyorsunuz?' diyordu. Ona bizi rahat bırakmasını söyledim. Önce 'Beyaz çöp' dedi, sonra da bir gangster olduğunu söyledi. Ardından saniyeler içinde onu üzerimde buldum, dişiyle etimi kopardı.''

53 yaşındaki saldırgan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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