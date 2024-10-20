19 yaşındaki genç kız otobüste kabusu yaşadı! ''Saldırgan etimi ısırarak kopardı! Çığlık bile atamadım''

''OYUNCAĞIYLA OYNAYAN BİR KÖPEK GİBİYDİ''

Ella Dowling, korkunç anları şu sözlerle anlattı:

''Dişlerini, yüzüme geçirdiğinde hissettiğim acı, sonsuza dek aklımda kalacak. Oyuncağıyla oynayan bir köpek gibiydi, başını bir sağa bir sola sallıyordu. En kötüsü de saldırı anında çığlık bile atamamamdı. Çünkü ağzıyla ağzımı kapamıştı.

Saldırıdan sonra yüzümü ilk gördüğümde kendimi tanıyamadım. Travma sonrası stres bozukluğum oluştu. O günden beri otobüse binmiyorum. Her evden çıktığımda annemle ya da bir arkadaşımla telefonda konuşmak zorunda kalıyorum çünkü tekrar saldırıya uğramaktan korkuyorum.