20 yıl inşaatta çalıştıktan sonra Danimarka'dan inek getirtip kendi işinin patronu oldu

Biriktirdiği paraya ilave olarak bankadan kredi çekip ailesine ait araziye yıllar önce kaybettiği ninesinin ismini de yaşatan süt çiftliği kuran 52 yaşındaki Aydın, ihtiyacı olan süt sağım ünitesi ile makine ekipmanları için Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı destekleme projelerinden faydalanarak ihtiyacı olan ekipmanlara kavuştu.