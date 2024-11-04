20 yıl inşaatta çalıştıktan sonra Danimarka'dan inek getirtip kendi işinin patronu oldu
Amasyalı bir kadın, yıllardır şantiyelerde çalışıp emekli olduktan sonra döndüğü köyünde süt çiftliği kurdu. "Kızlarım" diye seslendiği ineklerinden sağılan sütleri bölgedeki "sütsever" adını verdiği özel müşterilerine satan kadın girişimci, 3 yılda 50'ye ulaşan hayvan sayısını 100'e çıkartıp yurt geneline açılmayı planlıyor.
Aynı mesleği yaptığı inşaat mühendisi eşinin vefatı sonrası, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Alıcık köyüne dönen bir çocuk annesi İnşaat Mühendisi Seval Aydın, hobi bahçesi kurmayı düşünürken yaptığı araştırmalar sonucu süt ineği yetiştirmeye yöneldi.