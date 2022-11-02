2023'teki revaçta olması beklenen 7 dekorasyon önerisi

MİKRO LÜKS

Bu trend belki de son zamanların en popüler dekorasyon stili olabilir. Evet gösteriş ve dikkat çekicilik bol miktarda var ama eşya sayısında ve boyutunda azaltmaya gidiyoruz. Aynı zamanda bütçe dostu da olan bu trend, 2023’te yükselişe geçecek.