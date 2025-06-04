24 saat boyunca şeker ve unu kesince ne olur? Bu etkileri çok az biliniyor

Uygun bir şekilde dinlendikten sonra bile bitkin mi hissediyorsunuz? Belki daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir. Tabakta olanla başlayın. Evet, sağlık sorunlarının çoğu diyetten başlar. "Ne yersen osun" ifadesinin doğru olduğu ortaya çıktı! Sistemi yeniden başlatmanın en iyi yolu nedir? Şeker ve unu kesmek. Şeker ve unu diyetten çıkarmak, sadece 24 saat bile olsa, sağlık üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.



Şeker ve un birçok modern diyetin temel gıdaları olan iki bileşen genellikle iltihap, kan şekeri yükselmeleri ve enerji düşüşleri gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilir. Bunları kısa bir süre bile olsa ortadan kaldırmak, vücudun kritik sistemleri sıfırlamaya başlamasını sağlar. Şeker ve un tek bir gün boyunca diyetten çıkarıldığında ne olacağına ve bunun neden önemli olduğuna bir bakalım.