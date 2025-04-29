28 yıldır ara vermeden çalışıyor: ''Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir''

''BELKİ DE MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİYİZ''

Ayakkabı tamircisi Cengiz Canday, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda müşteriler ayakkabılar pahalı olduğu için tamirata daha fazla yöneliyorlar. Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı. İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ufak tefek işler oluyor, çok şükür. Ancak mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz. Toplum bizim kıymetimizi iyi bilmeli. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir. Gerçekten yok artık. Çünkü herkes çocuklarını okutmak istiyor. avukat, doktor, öğretmen olsun diye çabalıyor. Hep yukarı bakıyoruz, kimse aşağıya bakmıyor.''