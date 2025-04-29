28 yıldır ara vermeden çalışıyor: ''Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir''

Gaziantep'te Elmacı Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Cengiz Canday, eleman yetişmediği için ayakkabıcılık mesleğinin öldüğünü ifade etti. Canday, ayakkabı tamir ücretlerinin 10 ile 300 lira arasında değiştiğini söyledi.

28 yıldır ara vermeden çalışıyor: ''Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir'' - 1

''BELKİ DE MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİYİZ''

Ayakkabı tamircisi Cengiz Canday, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda müşteriler ayakkabılar pahalı olduğu için tamirata daha fazla yöneliyorlar. Gelip gidiyorlar, hamdolsun biz de elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Talep var çünkü yeni ayakkabı fiyatları oldukça yüksek; bu da tamirat işlerini artırdı. İnsanlar artık ayakkabıyı atmak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor. Ufak tefek işler oluyor, çok şükür. Ancak mesleğimiz maalesef can çekişiyor. Belki de şu an bu mesleğin son temsilcileriyiz. Toplum bizim kıymetimizi iyi bilmeli. Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir. Gerçekten yok artık. Çünkü herkes çocuklarını okutmak istiyor. avukat, doktor, öğretmen olsun diye çabalıyor. Hep yukarı bakıyoruz, kimse aşağıya bakmıyor.''

N-LIFE HABERLERİ

28 yıldır ara vermeden çalışıyor: ''Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir'' - 2

''BİZİM ALDIĞIMIZ ÜCRETLER DE ÇOK YÜKSEK DEĞİL''

Diğer mesleklerinde önemli olduğunu söyleyen Canday, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Oysa bu toplumun sanata ihtiyacı var. Araba tamirciliği, motor tamirciliği, ayakkabı tamiratı, kasaplık, lokantacılık, fırıncılık. Bunlara da en az diğer meslekler kadar ihtiyaç var. Bunlar olmazsa olmaz. Bizim aldığımız ücretler de çok yüksek değil. En fazla 300 liraya iş yapıyoruz. O da epey emek isteyen işler için. Genel olarak 10 lirayla 300 lira arasında değişiyor tamir ücretleri.''

28 yıldır ara vermeden çalışıyor: ''Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir'' - 3

Vatandaşlar ise ayakkabılarının uzun ömürlü olması için tamir ettirdiklerini söyledi.

28 yıldır ara vermeden çalışıyor: ''Bizden sonra bu işi yapacak usta kalmayabilir'' - 4
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