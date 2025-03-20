3 metrekarelik dükkana bir ömür sığdırdı: ''Benim gibi usta yok''
Siirt'te yaşayan 70 yaşındaki Beşir Özkılıç, 3 metrekarelik bir alanı kapsayan dükkanında ayakkabı, çanta ve bavul tamiri yapıyor. 22 yıldır aynı dükkanda olan Özkılıç, çeşitli koleksiyonları da burada saklıyor.
Siirt'te 70 yaşındaki Beşir Özkılıç, 3 metrekarelik alana sığdırdığı iş yerinde ayakkabı, çanta ve bavul tamirciliği yapıyor. Özkılıç, bunun yanı sıra dükkanında ayrıca birçok antika, eski ev eşyası ile yabancı ve Türk paraları koleksiyonunu da barındırıyor.