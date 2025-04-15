30 dakika yürüyüşün etkisi: Bu hastalığı vücudunuzdan yok ediyor

YÜRÜMEK STRESİ VE ANKSİYETEYİ AZALTIR MI?

Yürümek zihin üzerinde sakinleştirici bir etki sağlar. Vücut hareket ettikçe doğal olarak bir rahatlama hissi yaratır. Birçok kişi için açık havada yürümek, günlük streslerden veya duygusal zorluklardan uzakta zihni temizlemek için huzurlu bir zaman sağlar.

Bu zihinsel mola, özellikle yüksek anksiyete seviyeleri yaşayanlar için inanılmaz derecede terapötik olabilir. Yürüyüş, parasempatik sinir sistemini ("dinlen ve sindir" tepkisi) düzenlemekten sorumlu olan vagus sinirini uyarır. Bu aktivasyon, vücudun savaş ya da kaç tepkisini azaltmaya yardımcı olur, böylece kaygı seviyelerini düşürür ve zihnin ve vücudun daha dengeli ve rahat hissetmesine yardımcı olur.





