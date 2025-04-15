30 dakika yürüyüşün etkisi: Bu hastalığı vücudunuzdan yok ediyor
Fiziksel aktiviteyi günlük yaşama eklemek, ruh sağlığını yönetmede önemli bir bileşen olarak düşünülmelidir. İster mahallede kısa bir yürüyüş ister parkta uzun bir yürüyüş olsun, bu küçük ama anlamlı eylemler yalnızca vücudu değil zihni de dönüştürme gücüne sahiptir.
DSÖ'nün verilerine göre, dünyadaki her 8 kişiden biri bir veya daha fazla ruh sağlığı sorunundan muzdariptir. Günümüzde depresyon, anksiyete ve üzüntü gibi ruh sağlığı sorunları daha yaygın hale gelmiştir ve bu durumları hafifletmenin basit yollarını bulmak esastır. Profesyonel yardım ve terapi paha biçilmez olsa da, çoğunlukla göz ardı edilen ve ruh sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilecek bir çözüm, günlük 30 dakikalık yürüyüş yapmak kadar basit bir şeydir. Günlük rutindeki bu küçük değişiklik, ruh sağlığında büyük bir fark yaratabilir ve fizikselin çok ötesine uzanan faydalar sunabilir.