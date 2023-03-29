30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler

Finans piyasası hakkında bilgi sahibi olmak ve yatırım dilini öğrenmek yapacağınız yatırımların doğruluğuna da rehber olacaktır.
Her yaşta, her dönemde finansal zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gibi durumlar için bütçenizde belirli miktarda bir para tutmak sizin lehinize olacaktır.
Finans uzmanlarının tavsiye ettiği 50-30-20 kuralını uygulamaya çalışın.
Yani paranızın yüzde 50'sini temel ihtiyaçlara, yüzde 30'unu isteğe bağlı harcamalara ve yüzde 20'sini tasarrufa ayırın.
Az da olsa birikim yapmak her zaman işinize yarayacaktır. Çünkü birikim yaparken tasarruf etme alışkanlığı da kazanacaksınız.
Gelir gider dengenizi anlayabilmek ve paranızı kontrol edebilmek için harcamalarınızı bilmeniz gerekiyor.
Paranızın nereye gittiğini bilmeniz ve bütçenizi biliyor olmanız finansal durumunuzu sağlıklı bir şekilde sürdürmenizi sağlayacaktır.
Gelir düzeyiniz artsa bile harcamalarınıza dikkat edin. Alışveriş yaparken o şeye ihtiyacınız olup olmadığını bir kere daha düşünün.
Erken yaşta emeklilik dönemini planlamak sizin için avantajlı olacaktır. İleri yaşlardaki güvenceniz için şimdideden harekete geçebilirsiniz.