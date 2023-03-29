30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler

İstediğiniz hayata sahip olmak için paranızı nasıl yöneteceğinizi bilmek ve doğru yatırımlar yapmak, yaşamınızın ilerleyen sürecini de rahat geçirmenize yardımcı olacaktır. İşte 30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler...

30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler - 1

FİNANS PİYASASINI TAKİP EDİN

Finans piyasası hakkında bilgi sahibi olmak ve yatırım dilini öğrenmek yapacağınız yatırımların doğruluğuna da rehber olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler - 2

ACİL DURUMLARI DÜŞÜNÜN

Her yaşta, her dönemde finansal zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu gibi durumlar için bütçenizde belirli miktarda bir para tutmak sizin lehinize olacaktır.

30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler - 3

BÜTÇE PLANLAMASI YAPIN

Finans uzmanlarının tavsiye ettiği 50-30-20 kuralını uygulamaya çalışın.

Yani paranızın yüzde 50'sini temel ihtiyaçlara, yüzde 30'unu isteğe bağlı harcamalara ve yüzde 20'sini tasarrufa ayırın.

30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler - 4

BİRİKİM YAPIN

Az da olsa birikim yapmak her zaman işinize yarayacaktır. Çünkü birikim yaparken tasarruf etme alışkanlığı da kazanacaksınız.

30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler - 5

HARCAMALARINIZI TAKİP EDİN

Gelir gider dengenizi anlayabilmek ve paranızı kontrol edebilmek için harcamalarınızı bilmeniz gerekiyor.

Paranızın nereye gittiğini bilmeniz ve bütçenizi biliyor olmanız finansal durumunuzu sağlıklı bir şekilde sürdürmenizi sağlayacaktır.

30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler - 6

GELİR-GİDER DENGESİNE DİKKAT EDİN

Gelir düzeyiniz artsa bile harcamalarınıza dikkat edin. Alışveriş yaparken o şeye ihtiyacınız olup olmadığını bir kere daha düşünün.

30 yaşına gelmeden önce para hakkında bilmeniz gerekenler - 7

EMEKLİLİK DÖNEMİNİZİ PLANLAYIN

Erken yaşta emeklilik dönemini planlamak sizin için avantajlı olacaktır. İleri yaşlardaki güvenceniz için şimdideden harekete geçebilirsiniz.

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