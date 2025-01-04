4 metrekare dükkanda 57 yıldır hizmet veriyor: Bu meslekte çırak yetiştiremiyorum

Denizli Buldan'ın 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi, 4 metrekarelik alanda 57 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. 13 yaşında girdiği mesleğini gençlerin ayakkabı tamirciliğine yönelmemesi yüzünden 70 yaşında yaşatmaya devam eden emektar usta, 102 yıllık el gücüyle çalışan makinesiyle eski ayakkabıları yeniliyor.

4 metrekare dükkanda 57 yıldır hizmet veriyor: Bu meslekte çırak yetiştiremiyorum - 1

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi, ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladığı mesleğini sürdürüyor. Ayakkabı tamircisi Hasan Büyükdere, ilkokulu bitirdikten sonra 13 yaşında bir dükkanda ayakkabıcılık yapan ve askerliğe kadar çıraklık yaptığını belirtti. Ardından askerliği bittikten sonra köyüne dönen ve kendi dükkanına tutan Büyükdere o dönemden bu yana vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

4 metrekare dükkanda 57 yıldır hizmet veriyor: Bu meslekte çırak yetiştiremiyorum - 2

Buldan ilçesinin Dörteylül Mahallesi'nde dört metrekare dükkanında müşterilerine hizmet veren 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi Hasan Büyükdere, 102 yıllık el gücüyle çalışan makinayla mesleğini sürdürüyor. Mesleğine aşık olduğunu ifade ederek, gençlerin ayakkabıcılık dahil hiçbir mesleğe yönelmediğini dile getirdi.

4 metrekare dükkanda 57 yıldır hizmet veriyor: Bu meslekte çırak yetiştiremiyorum - 3

13 YAŞINDAN BERİ BU İŞİ YAPIYOR

Hasan Büyükdere, “13 yaşında bu mesleğe girdim. Askere gidinceye kadar çalıştığım yerde çıraklık yaptım. Sonrasında askerden geldim ve dükkan açtım. O zamandan beri kendi işimi yapıyorum. Ayakkabı tamirinin yanı sıra az sayıda olsa da özel ısmarlama ayakkabı diktirmek isteyen müşterilerime hizmet veriyorum. Önceleri ısmarlama ayakkabı yaptıran çoktu. Hakiki deri ve tahta çiviler kullanarak ayakkabı imal ediyorum” dedi.

4 metrekare dükkanda 57 yıldır hizmet veriyor: Bu meslekte çırak yetiştiremiyorum - 4

''ÇIRAKLAR YETİŞMEDİĞİ İÇİN KENDİM YAPIYORUM''

70 yaşındaki Büyükdere, sözlerine şu lekilde devam ediyor:

“Ayakkabıcılık oturduğun yerden yapılan temiz bir iştir. Sıcak görmezsin, soğuk görmezsin. Ben Buldan'da ustamız Mehmet Gökçedağ'ın yanında ilkokulu bitirince çırak olarak başladığım bu mesleği yetmiş yaşında olmama rağmen sürdürüyorum. Bu dönemlerde bu meslekte çıraklar yetişmiyor. Çıraklar yetişmediği için kendim yapmaya çalışıyorum.''

4 metrekare dükkanda 57 yıldır hizmet veriyor: Bu meslekte çırak yetiştiremiyorum - 5

''MAKİNEM BENDEN YAŞLI''

102 yaşındaki makinası kendisinden büyük olduğunu, makinasını çok iyi baktığını ve mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getiren Büyükdere, “Müşterilerimiz sıraya girerdi. Ismarlama ayakkabı artık pahalı geliyor. Benim makinam elektrikli değil. El gücüyle çalışıyor. Makinam benden yaşlı. Tam 102 yaşında ama ona çok iyi bakıyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe mesleğimi sürdürmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

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