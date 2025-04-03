5-4-5 hayat kurtarıcı yürüyüş formülü: Uzun yaşamı destekliyor

RUTİN KAÇ TURDA TAMAMLANIR?

Tüm 5-4-5 dizisi tur başına 14 dakika sürer. Tam bir seansı tamamlamak için bu döngüyü en az üç kez (toplam 42 dakika) tekrarlamak idealdir. Ancak, iki tur (28 dakika) bile önemli faydalar sağlayabilir.

Yeni başlayanlar için bir veya iki turla başlayıp dayanıklılığı kademeli olarak artırmak harika bir yaklaşımdır. Zamanla, yoğunluğu veya tur sayısını artırmak kondisyon seviyelerini ve uzun ömürlülüğü daha da artırabilir.





