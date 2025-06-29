5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor
Tony Robbins ve Jessica Alba gibi dünyaca ünlü isimlerin spiritüel koçluğunu üstlenen Oliver Nino, kaygıyla mücadele etmenin basit ama etkili yollarını paylaştı.
Enerji şifacısı Oliver Nino, çoğu danışanının günlük hayatın koşuşturmasında kaygıyı hafifleten egzersizlere yeterince zaman ayıramadığını, bu nedenle hızlı fakat işlevsel tekniklere odaklanılması gerektiğini belirtti.
İşte Oliver Nino'nun önerdiği yöntemlerden bazıları: