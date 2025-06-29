5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor

FİZİKSEL HAREKET

Kaygıyı boşaltmanın en etkili yollarından biri de fiziksel aktiviteler. Bu, kimisi için bu bir günlük tutmak ya da resim çizmek olabilirken, kimisi için yürüyüş yapmak, dans etmek ya da yoga yapmak olabilir. Nino'ya göre, fiziksel hareket, gün içinde birikmiş olan fazla enerjiyi dışarı atar.

Alternatif olarak tuz banyosu yapmak, tütsü yakmak, rehberli meditasyon dinlemek ya da evi toparlamak da işe yarayabilir.