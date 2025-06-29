5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor

Tony Robbins ve Jessica Alba gibi dünyaca ünlü isimlerin spiritüel koçluğunu üstlenen Oliver Nino, kaygıyla mücadele etmenin basit ama etkili yollarını paylaştı.

5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor - 1

Enerji şifacısı Oliver Nino, çoğu danışanının günlük hayatın koşuşturmasında kaygıyı hafifleten egzersizlere yeterince zaman ayıramadığını, bu nedenle hızlı fakat işlevsel tekniklere odaklanılması gerektiğini belirtti.

İşte Oliver Nino'nun önerdiği yöntemlerden bazıları:

N-LIFE HABERLERİ

5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor - 2

RENK TERAPİSİ

Binlerce yıllık geçmişe sahip olan renk terapisine, daha çok zihni sakinleştirmek ve iç huzuru sağlamak amacıyla başvuruluyor. Nino’ya göre, uyumadan önce gözlerinizi kapatıp gökyüzünden üzerinize inen beyaz bir ışık hayal etmek, endişe düzeyini azaltabiliyor. Farklı renkleri düşleyerek hangisinin sizi daha çok rahatlattığını keşfetmek de bu yöntemin önemli bir parçası.

5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor - 3

GEOMETRİK NEFES TEKNİĞİ

Daha önce yoga ve nefes çalışmaları yapmış olanlara tanıdık gelebilecek bu yöntem, beş saniye nefes alma, beş saniye tutma ve beş saniye verme döngüsüne dayanıyor. Nino, bu sırada pozitif enerji, sevgi ve ışığı içinize çektiğinizi hayal etmenizi, verirken de günün tüm stres ve kaygılarını dışarı bıraktığınızı görselleştirmenizi öneriyor.

5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor - 4

ENERJİ BAĞI KESME (CORD-CUTTING)

İnsanlar bazen yanınızda olmasalar bile ruh halinizi etkilemeye devam edebilirler. Nino’ya göre bunun sebebi, enerji akışınızın sürdürülüyor olması. Bu durumda, beyaz ışıkla dolduğunuzu hayal ettikten sonra ellerinizi birer kılıç gibi düşünüp bu görünmeyen bağları kestiğinizi görselleştirmeniz, o kişilerin etkisinden çıkmanıza yardımcı olabilir.

5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor - 5

FİZİKSEL HAREKET

Kaygıyı boşaltmanın en etkili yollarından biri de fiziksel aktiviteler. Bu, kimisi için bu bir günlük tutmak ya da resim çizmek olabilirken, kimisi için yürüyüş yapmak, dans etmek ya da yoga yapmak olabilir. Nino'ya göre, fiziksel hareket, gün içinde birikmiş olan fazla enerjiyi dışarı atar.

Alternatif olarak tuz banyosu yapmak, tütsü yakmak, rehberli meditasyon dinlemek ya da evi toparlamak da işe yarayabilir.

5 dakikada kaygıdan arınmanın yolu: Dünyaca ünlü yıldızlar da bu yöntemi uyguluyor - 6

KAHKAHA TERAPİSİ

Klişe olabilir ancak kahkaha, gerçekten endişe düzeyini azaltmakta en etkili ilaç. Nino, komedi yapımlarını izlemek, sosyal medyada eğlenceli içeriklere göz atmak ya da sizi güldürebilen insanlarla vakit geçirmenin kaygıyı önemli ölçüde hafifletebildiğini iddia ediyor.

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