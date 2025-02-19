50 yıllık mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Biz gittikten sonra bu işi yapan kimse kalmayacak

''BU İŞİ YAPAN KİMSE KALMAYACAK''

Elekçilik mesleğinin zor durumda olduğunu ifade eden usta Ekşiler, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor. Kendi çocuklarımız bile bu mesleği devam ettirmiyor. Son birkaç yılda biraz ilgi görse de önümüzdeki 3-5 yıl içinde biz de meslekten çekildiğimizde, bu işi yapan kimse kalmayacak.

Eskiden un fabrikalarında elek kullanımı çok yaygındı. Ancak artık fabrikalara elenmiş un doğrudan ulaşıyor. Bu yüzden elekler eskisi kadar tercih edilmiyor. Önceden günde 200-300 elek yaparken, şimdi günde ancak 10 tane üretebiliyorum.''