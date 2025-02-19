50 yıllık mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya: Biz gittikten sonra bu işi yapan kimse kalmayacak
Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır elekçilik yapan Mehmet Ekşiler, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda teknolojiye direnerek mesleğini icra eden Mehmet Ekşiler, önceden un fabrikalarında yoğun talep gören eleklerin artık tercih edilmediğini belirtti.
Ekşiler, önceden günde 200 - 300 elek yaptığını ancak eleman yetiştiremediği için bu sayının günümüzde 10 taneye kadar düştüğünü söyledi. Geleneksel el sanatlarının teknolojiye direnmekte zorlandığını vurgulayan Ekşiler, eleman yetiştiremediği için mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.