6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları

Mükemmelliyetçilikten kurtulmak için kişinin kendisini olduğu gibi kabul etmesi önemlidir. Bunun için uzmanlar her sabah aynaya baktığınızda yüzünüze gerçekten bakıp “seni seviyorum” demenizi öneriyor.
Bir mükemmeliyetçinin çok fazla korkulu rüyası vardır. Yeni bir projeye başlamak, kötü kararlar vermek, bir ilişkiye başlamak gibi… Hepsinin ortak noktası başarısızlık korkusudur. Bunun üstesinden gelmek için “totem” ve ritüellerden faydalanabilirsiniz.
İnsanların hayatı boyunca ulaşamadığı hayalleri vardır ve olacaktır da. Önemli olan bunları kendi önümüze bir engel olarak çıkarmayı bırakmaya karar vermektir. Eğer geçmişte gerçekleşmeyen hataların üstesinden gelme problemi yaşıyorsanız bir başarı listesi oluşturabilirsiniz.
Giriştiğimiz her işte başarıya ulaşamayabiliriz. Başarısızlıkları öğrenme fırsatı olarak görmek, tecrübelerle gelişip zenginleşmek ve bir sonraki fırsatta bu tecrübelerle başarıya ulaşmak da mümkündür.
Her şeyin hemen olup bitmesi mümkün değildir. Bu nedenle yaptığınız şeyden keyif almaya bakmalısınız. Çünkü bir şeyi keyifle yaptığınızda sonuç çok daha iyi olacaktır.
Mükemmeliyetçiliği en çok da idollerle veya rol modellerle karşılaştırma davranışı besler. Ancak bu doğru bir davranış değildir. Herkesin karakterinin, hayallerinin ve mutluluk kaynaklarının dolayısıyla hayat yolunun farklı olabileceği unutulmamalıdır.