6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları

Son yıllarda oldukça sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri olan mükemmelliyetçilik, hayatın birçok noktasında karşımıza çıkabiliyor. İşte psikolojik olarak da yıpratıcı etkiye sahip olan mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları...

6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları - 1

1-Kendinizi olduğunuz gibi kabullenin

Mükemmelliyetçilikten kurtulmak için kişinin kendisini olduğu gibi kabul etmesi önemlidir. Bunun için uzmanlar her sabah aynaya baktığınızda yüzünüze gerçekten bakıp “seni seviyorum” demenizi öneriyor.

6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları - 2

2-Totem ve ritüeller bulun

Bir mükemmeliyetçinin çok fazla korkulu rüyası vardır. Yeni bir projeye başlamak, kötü kararlar vermek, bir ilişkiye başlamak gibi… Hepsinin ortak noktası başarısızlık korkusudur. Bunun üstesinden gelmek için “totem” ve ritüellerden faydalanabilirsiniz.

6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları - 3

3-Gerçekleşmemiş hayallerinizi unutun

İnsanların hayatı boyunca ulaşamadığı hayalleri vardır ve olacaktır da. Önemli olan bunları kendi önümüze bir engel olarak çıkarmayı bırakmaya karar vermektir. Eğer geçmişte gerçekleşmeyen hataların üstesinden gelme problemi yaşıyorsanız bir başarı listesi oluşturabilirsiniz.

6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları - 4

4-Kendinizi yargılamaya başlamadan önce tecrübeye odaklanın

Giriştiğimiz her işte başarıya ulaşamayabiliriz. Başarısızlıkları öğrenme fırsatı olarak görmek, tecrübelerle gelişip zenginleşmek ve bir sonraki fırsatta bu tecrübelerle başarıya ulaşmak da mümkündür.

6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları - 5

5-Sonuçlar kadar süreçlere de odaklanın

Her şeyin hemen olup bitmesi mümkün değildir. Bu nedenle yaptığınız şeyden keyif almaya bakmalısınız. Çünkü bir şeyi keyifle yaptığınızda sonuç çok daha iyi olacaktır.

6 adımda mükemmelliyetçilikten kurtulmanın yolları - 6

6-Karşılaştırmayın

Mükemmeliyetçiliği en çok da idollerle veya rol modellerle karşılaştırma davranışı besler. Ancak bu doğru bir davranış değildir. Herkesin karakterinin, hayallerinin ve mutluluk kaynaklarının dolayısıyla hayat yolunun farklı olabileceği unutulmamalıdır.

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