6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için

5. HAREKET

Günümüz yaşam tarzında, çoğu insan sürekli oturmaktadır. Özellikle masa başı işi yapanlar bütün gün oturmaktadır. Bu uzun süreli oturma, çekirdek kasları zayıflatır ve kalça fleksörlerini sıkılaştırarak sırt ağrısına yol açar.

Duruşunuzu ve kas tonusunu iyileştirmek için her 30 dakikada bir oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapın. Kasları harekete geçirmek ve ekstra kalori yakmak için ayakta duran bir masa kullanabilir veya kısa ayakta durma molaları verebilirsiniz.

Altı ay boyunca bu alışkanlık vücudun hizalanmasını ve gücünü yeniden şekillendirecektir.