6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için

Basit alışkanlıkları günlük rutininize dahil ederek altı ayda sağlığınızı dönüştürebilmeniz mümkün. Geriye doğru yürümek, güne limon ve zencefil ile başlamak ve egzersizler sırasında burundan nefes almak, benimseyebileceğiniz alışkanlıklardan bazılarıdır. Soğuk duş almak, oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapmak ve gün batımından önce yemek yemek de sağlığınızı iyileştirebilir. İşte 6 ayda vücudunuzu yenileyen alışkanlıklar

6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 1

Şu an olduğunuz kişiden memnun değil misiniz? Hayatınıza değişiklik getirmenin en iyi yolu sağlığınızı iyileştirmektir. Hayır, bunun için aşırı diyetler veya yorucu spor salonu seansları gerekmez. Küçük, sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek zamanla önemli sonuçlar verebilir. İşte fiziğinizi yeniden şekillendirecek ve altı ayda genel sağlığınızı iyileştirecek sekiz alışkanlık.

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6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 2

1. GERİYE DOĞRU ADIM ATIMA

Günlük 10 dakika geriye doğru yürümek eklemlerinizi güçlendirebilir ve dengenizi iyileştirebilir. Bu düşük etkili egzersiz, kasları normal yürüyüşe kıyasla farklı şekilde çalıştırır. Geriye doğru yürümek, kalçaları, hamstringleri ve gövdeyi hedef alır. Diz ağrısını azaltabilir ve koordinasyonu artırabilir ve tüm fitness seviyeleri için idealdir.


6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 3

2. GÜNE LİMON VE ZERDEÇALLA BAŞLAYIN

Sabahları ılık suya birkaç damla limon ve zencefil eklemek metabolizmanızı hızlandırabilir. Limonun C vitamini bağışıklık sağlığını desteklerken zencefil sindirime yardımcı olur ve iltihabı azaltır. Bu basit ritüel günlük olarak tüketilirse, su içmeyi teşvik eder ve vücudu etkili kalori yakmaya hazırlar. Maksimum fayda için taze malzemeler kullanın.


6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 4

3. BURNUNUZDAN NEFES ALIN

Egzersiz sırasında burundan nefes almaya geçmek dayanıklılığı ve oksijen verimliliğini artırır.

Havayı filtreleyerek ve nemlendirerek dayanıklılığı artırabilir. Performansı artırmak ve yorgunluğu azaltmak için bunu kardiyo veya kuvvet antrenmanı sırasında uygulayın. Aylar boyunca bu, solunum gücünü artıracaktır.

6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 5

4. SOĞUK DUŞ

Soğuk duşlar genel olarak sağlığınız için harikadır. Egzersizden sonra alırsanız kas ağrısını ve iltihabı azaltacaktır. Soğuk, kan damarlarını daraltır, laktik asidi temizler ve iyileşmeyi hızlandırır. 30 saniye soğuk suyla başlayın ve kademeli olarak iki dakikaya çıkarın. Bu alışkanlık ayrıca ruh halinizi ve enerjinizi de artırır.

6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 6

5. HAREKET

Günümüz yaşam tarzında, çoğu insan sürekli oturmaktadır. Özellikle masa başı işi yapanlar bütün gün oturmaktadır. Bu uzun süreli oturma, çekirdek kasları zayıflatır ve kalça fleksörlerini sıkılaştırarak sırt ağrısına yol açar.

Duruşunuzu ve kas tonusunu iyileştirmek için her 30 dakikada bir oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapın. Kasları harekete geçirmek ve ekstra kalori yakmak için ayakta duran bir masa kullanabilir veya kısa ayakta durma molaları verebilirsiniz.

Altı ay boyunca bu alışkanlık vücudun hizalanmasını ve gücünü yeniden şekillendirecektir.

6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 7

6. BESLENME DÜZENİ

Güneş battığında, vücudunuz çok fazla çalışmayı sevmez. Bu nedenle öğünlerinizin %80'ini gün batımından önce yemek, vücudun sirkadiyen ritmiyle uyumludur. Bu, sindirime yardımcı olacak ve enerji seviyelerini iyileştirecektir. Ayrıca metabolizmayı iyileştirebilir ve yağ depolamasını azaltabilir. Gün boyunca yağsız proteinler, sebzeler ve tam tahıllar içeren besin açısından yoğun öğünler yediğinizden emin olun ve sindirim zorluğunu önlemek için akşamlara daha hafif atıştırmalıklar bırakın.


6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için - 8

7. EN AZ 30 SANİYE ESNEYİN

Vücudunuz esneme egzersizlerini sever. Esnekliği artırmak ve yaralanma riskini azaltmak için esneme hareketlerini en az 30 saniye tutun. Antrenmanlardan sonra statik esneme kasları uzatır ve esneklik için harikadır. Hamstringler, dörtlüler ve omuzlar gibi ana kas gruplarını hedefleyin.

Her gün, en az 10 dakika boyunca çimlerde çıplak ayakla yürümeyi bir noktaya getirin. Bu, iltihabı ve stresi önemli ölçüde azaltacaktır. Bu çıplak ayak yürüyüşü ayrıca kortizolü düşürecek ve iyileşmeyi iyileştirecektir. Ruh halinizi iyileştirmek için bunu güneş ışığı olduğunda uygulayabilirsiniz.

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