6 ayda vücudu tamamen değiştiriyor: Sabahları ılık suyla karıştırarak için
Basit alışkanlıkları günlük rutininize dahil ederek altı ayda sağlığınızı dönüştürebilmeniz mümkün. Geriye doğru yürümek, güne limon ve zencefil ile başlamak ve egzersizler sırasında burundan nefes almak, benimseyebileceğiniz alışkanlıklardan bazılarıdır. Soğuk duş almak, oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapmak ve gün batımından önce yemek yemek de sağlığınızı iyileştirebilir. İşte 6 ayda vücudunuzu yenileyen alışkanlıklar
Şu an olduğunuz kişiden memnun değil misiniz? Hayatınıza değişiklik getirmenin en iyi yolu sağlığınızı iyileştirmektir. Hayır, bunun için aşırı diyetler veya yorucu spor salonu seansları gerekmez. Küçük, sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek zamanla önemli sonuçlar verebilir. İşte fiziğinizi yeniden şekillendirecek ve altı ayda genel sağlığınızı iyileştirecek sekiz alışkanlık.