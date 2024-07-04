70 yaşında sağlıklı olmanın sırrı açıklandı: Bu yiyecekler sayesinde hastalıklardan korunun!

İyi beslenmeye ne kadar erken başlarsanız, ileri yaşlarda o kadar sağlıklı olursunuz! Yeni bir araştırmaya göre, genç yaşlarda iyi bir beslenme düzenine sahip olmak, ileri yaşlarda sağlığınızın hem fiziksel hem de zihinsel anlamda daha iyi olmasını sağlıyor.

30 YILLIK ARAŞTIRMA

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, 106 binin üstünde katılımcının yer aldığı 30 yıllık bir çalışmaya imza attı. Araştırmaya 70 bin 467 kadın ve 36 bin 464 erkek katıldı.

1986 yılındaki çalışmanın başlangıcında, katılımcılar en az 39 yaşındaydı ve hiçbirinin herhangi bir kronik hastalığı yoktu.