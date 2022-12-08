Affetme sanatında ustalaşmak için yapmanız gerekenler

DERS ÇIKARIN

Başınızdan geçen kötü olayları ve bunlardan çıkardığınız dersleri not edin. Eğer bir iş arkadaşınız sizin iyi niyetinizden yararlanmışsa onun bu davranışınızdan ne öğrendiğinizi düşünün. Çıkardığınız dersler daha temkinli olmanızı sağlayacak ve bir daha kurban durumuna düşmeniz gerekmeyecektir.