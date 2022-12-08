Affetme sanatında ustalaşmak için yapmanız gerekenler

Birini affetmek kimi zaman çok kolay olmayabilir. Affetmek bir süreçtir bazen çok kısa sürer, bazen yıllar alır. Ancak affetmek düşündüğünüzden çok daha basit olabilir. İşte birini affetmek için yapabilecekleriniz...

Affetme sanatında ustalaşmak için yapmanız gerekenler - 1

EMPATİ YAPIN

Kendinizi size haksızlık yapan kişinin yerine koymayı deneyin. Size yalan söylemiş, herhangi bir şekilde zarar vermiş veya büyük bir kötülük yapmış olabilir. Onu yaptığı davranışa iten nedenleri düşünün ve anlamaya çalışın. Onun kişiliğini, psikolojisini ve geçmişini iyice tartın. 

Affetme sanatında ustalaşmak için yapmanız gerekenler - 2

DERS ÇIKARIN 

Başınızdan geçen kötü olayları ve bunlardan çıkardığınız dersleri not edin. Eğer bir iş arkadaşınız sizin iyi niyetinizden yararlanmışsa onun bu davranışınızdan ne öğrendiğinizi düşünün. Çıkardığınız dersler daha temkinli olmanızı sağlayacak ve bir daha kurban durumuna düşmeniz gerekmeyecektir.

Affetme sanatında ustalaşmak için yapmanız gerekenler - 3

DAİMA GELECEĞE ODAKLANIN

Eğer affedemiyorsanız ve size yapılan şeyleri bir türlü unutamıyorsanız kendiniz için en iyi olanı yapmayı çalışın. Öfkenizden beslenmemeye çalışın. Bir hobi edinin, hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atın, spora başlayın veya gönüllü projelere katılın.

Affetme sanatında ustalaşmak için yapmanız gerekenler - 4

SORUMLULUK ALIN

Günün sonunda, tüm seçimleri siz yaptınız. Kendinizi ne tür bir konuma getirmişseniz de bunun sorumlusu sizsiniz. Affetmekte zorlandığınız kişinin davranışlarına bile siz izin vermiş olabilirsiniz. Kendinize kızmak yerine kontrolü elinize alın ve geleceğe odaklanın.

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