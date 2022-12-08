Affetme sanatında ustalaşmak için yapmanız gerekenler

Kendinizi size haksızlık yapan kişinin yerine koymayı deneyin. Size yalan söylemiş, herhangi bir şekilde zarar vermiş veya büyük bir kötülük yapmış olabilir. Onu yaptığı davranışa iten nedenleri düşünün ve anlamaya çalışın. Onun kişiliğini, psikolojisini ve geçmişini iyice tartın.
Başınızdan geçen kötü olayları ve bunlardan çıkardığınız dersleri not edin. Eğer bir iş arkadaşınız sizin iyi niyetinizden yararlanmışsa onun bu davranışınızdan ne öğrendiğinizi düşünün. Çıkardığınız dersler daha temkinli olmanızı sağlayacak ve bir daha kurban durumuna düşmeniz gerekmeyecektir.
Eğer affedemiyorsanız ve size yapılan şeyleri bir türlü unutamıyorsanız kendiniz için en iyi olanı yapmayı çalışın. Öfkenizden beslenmemeye çalışın. Bir hobi edinin, hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atın, spora başlayın veya gönüllü projelere katılın.
Günün sonunda, tüm seçimleri siz yaptınız. Kendinizi ne tür bir konuma getirmişseniz de bunun sorumlusu sizsiniz. Affetmekte zorlandığınız kişinin davranışlarına bile siz izin vermiş olabilirsiniz. Kendinize kızmak yerine kontrolü elinize alın ve geleceğe odaklanın.