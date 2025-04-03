Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor
İnsanlar için fizyolojik ve duygusal bir tepki olan ağlamak; baskı, stres, fiziksel ağrı gibi pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Gözyaşının zararlı bakterileri azaltabildiğini belirten uzmanlar, ağlamanın ruh sağlığı üzerinde de çeşitli faydaları olduğunu ifade ediyor.
Ağlamak, oksitosin ve endorfin gibi ruh halini iyileştiren hormonların üretimini artırır. Oksitosin, sakinleşmemize yardımcı olurken, endorfinler özsaygıyı artırarak kaygıyı hafifletir.