Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor

İnsanlar için fizyolojik ve duygusal bir tepki olan ağlamak; baskı, stres, fiziksel ağrı gibi pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Gözyaşının zararlı bakterileri azaltabildiğini belirten uzmanlar, ağlamanın ruh sağlığı üzerinde de çeşitli faydaları olduğunu ifade ediyor.

Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor - 1

Ağlamak, oksitosin ve endorfin gibi ruh halini iyileştiren hormonların üretimini artırır. Oksitosin, sakinleşmemize yardımcı olurken, endorfinler özsaygıyı artırarak kaygıyı hafifletir.

N-LIFE HABERLERİ

Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor - 2

Bazı çalışmalar, özellikle yoğun ağlamanın, vücutta opioidlerin salınımını tetikleyebileceğini öne sürüyor. Opioidlerin, fiziksel ve duygusal acıyı azalttığı biliniyor.

Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor - 3

Vücudun diğer bölgeleri gibi beyin de aşırı ısınabilir ve bu küçük sıcaklık artışları, ruh halinizi olumsuz etkileyebilir.

Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor - 4

Verywell Mind'da yer alan habere göre, özellikle hıçkırıklara boğularak ağlamak, beyne giden kan akışını artırır ve derin nefes almanızı sağlar. Bu süreç, beynin sıcaklığını düşürürken ruh halini de iyileştirir.

Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor - 5

Ağlamak, parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek vücudu sakinleştirir ve homeostaza döndürür. Bu durum, uykuya hazır hissetmenizi sağlar.

Ağlamanın ruh sağlığına faydaları: Bilimsel araştırmalarla destekleniyor - 6

RAHATLAMAK İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI

Uzmanlar, depresyon semptomları taşıyan bireylerin edinmesi gereken bazı alışkanlıklar olduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlıkların başında nefes egzersizleri ve yürüyüş yapmak gibi basit rutinler geliyor.

Ayrıca korku filmi izlemenin de parasempatik sinir sistemini tetikleyebildiği ve film bittiğinde ortaya çıkan rahatlama hissinin, kişiyi gevşettiği ileri sürülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER