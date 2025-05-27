Aile içi duygusal ihmalin 8 belirtisi: Çoğu kişi yıllarca farkına varamıyor
Pek çok yetişkin, doğup büyüdüğü ailenin kendi karakteri üzerindeki etkisini küçümser. Oysa uzmanlara göre, çocuklukta içinde bulunduğumuz aile ortamı, ilerleyen yaşlarda verdiğimiz tepkileri ve aldığımız kararları önemli ölçüde şekillendiriyor.
Psikiyatrist D.W. Winnicott, 1953 yılında yayımlanan Playing and Reality adlı kitabında “yeterince iyi anne” kavramını ortaya attı. Psikoloji dünyasında çığır açan bu kavram, çocukların sağlıklı bireyler olabilmesi için mükemmel bir ebeveyne ihtiyaçları olmadığını, sadece “yeterince iyi” bir ebeveynin de çocuklarının isteklerine karşılık verebileceğini savunuyor.