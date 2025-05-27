Aile içi duygusal ihmalin 8 belirtisi: Çoğu kişi yıllarca farkına varamıyor

DUYGUSAL İHMAL GÖRÜNMEZDİR

Duygusal ihmal, ebeveynlerin çocuğun duygularını fark etmemesi, bağ kurmaması ya da yeterince onaylamaması durumu olarak açıklanabilir. Bu tür ebeveynler, genellikle çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını görmezden geldiklerinin farkında bile değillerdir. Hatta ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünürler.

Dışarıdan bakıldığında “yeterince iyi” görünen bu tür aileler; çocuklarına ev, yemek ve giysi gibi temel imkanları sağlarlar. Fakat çocuklarının kırılan kalbini onarmak için çabalamazlar.