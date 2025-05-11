Akdeniz diyeti kemik erimesini önler mi? İşte bilimin söyledikleri

50 yaş üstü kadınlar için Akdeniz diyeti benimsemek kemik sağlığına önemli ölçüde fayda sağlayabilir. Çalışmalar, kalsiyum, D vitamini, K vitamini, omega-3'ler ve polifenoller açısından zengin olan bu diyetin kırık riskini azaltmaya ve kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Akdeniz diyeti kemik erimesini önler mi? İşte bilimin söyledikleri - 1

50 yaş üstü kadınlar için kemikleriniz biraz daha fazla sevgi ve bakımı hak ediyor. Osteoporoz, 50 yaş üstü ABD yetişkinlerinin yaklaşık yüzde 43'ünü etkiliyor ve kadınlar menopoz sonrası hormonal değişiklikler nedeniyle özellikle savunmasız oluyor.

Bu sessiz durum kemikleri zayıflatarak özellikle kalça ve omurgada kırıklara daha yatkın hale getiriyor. Ancak işte sevindirici bir haber: Diyetiniz kemiklerinizi güçlendirmede önemli bir rol oynayabilir.

JAMA Internal Medicine'de yayınlanan bir araştırma, ABD'de 90.000'den fazla postmenopozal kadından alınan verileri inceledi. Bulgular, Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalanların, uymayanlara kıyasla kalça kırığı riskinin biraz daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırma, düşük kalorili Akdeniz diyetinin fiziksel aktiviteyle birleştirilmesinin, üç yıllık bir süre boyunca aşırı kilolu veya obezite ve metabolik sendromu olan yaşlı kadınlarda BMD kaybını önlemeye yardımcı olduğunu vurguladı.

N-LIFE HABERLERİ

Akdeniz diyeti kemik erimesini önler mi? İşte bilimin söyledikleri - 2

AKDENİZ DİYETİNDE KEMİK SAĞLIĞINI ARTIRAN BESİNLER

Akdeniz diyetindeki kemikleriniz söz konusu olduğunda sessizce tüm ağır işleri yapan gerçek besinlerden bahsedelim.

İlk olarak kalsiyum ve D vitamini  bu ikisi kemik sağlığının güçlü çiftidir. Bunları yapraklı yeşilliklerde, süt ürünlerinde ve somon gibi yağlı balıklarda bulabilirsiniz.

Temel olarak iskeletinizin oluşturucuları ve koruyucularıdırlar. Sonra, çok fazla ilgi görmeyen ancak çok önemli olan K vitamini var. Ispanak ve kara lahana gibi sebzelerde bulunur ve kemik metabolizmasına yardımcı olur. Bunu, her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayan perde arkası koordinatörü olarak düşünün.


Akdeniz diyeti kemik erimesini önler mi? İşte bilimin söyledikleri - 3

Çoğunlukla balıkta bulunan Omega-3 yağ asitleri, kemikleri seven bir diğer besindir. Sadece iltihabı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda hala öğrendiğimiz şekillerde sağlıklı kemikleri de destekler. Son olarak, özellikle zeytinyağı ve kırmızı şarapta bulunan polifenollerimiz var (evet, biraz şarap sizin için iyi olabilir!). Resveratrol gibi bu bitki bileşiklerinin kemik koruması ve yaşlanma karşıtı faydaları da olduğu ortaya çıktı.


Akdeniz diyeti kemik erimesini önler mi? İşte bilimin söyledikleri - 4

AKDENİZ DİYETİNİ BENİMSEMEK İÇİN PRATİK İPUÇLARI

Küçük adımlarla başlayın. Öğle yemeğinize fazladan bir porsiyon sebze ekleyin veya sabah yulaf ezmenize biraz çilek ekleyin. Küçük adımlar büyük fark yaratır.

Sonra, her zamanki ekmek ve makarnanızı tam tahıllı versiyonlarla değiştirin. Yemeklerinize daha fazla lif ve besin ekleyin.  Zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan faydalanın.


Akdeniz diyeti kemik erimesini önler mi? İşte bilimin söyledikleri - 5

Haftada iki porsiyon ızgara somon, sardalya veya hatta ton balığı salatası yemeği düşünün. Bu arada, kırmızı eti azaltın ve tavuk veya baklagiller gibi daha yağsız protein seçeneklerine yönelin.

Peki ya süt ürünleri

Orta düzeyde tutun—biraz peynir veya yoğurt harikadır, ancak aşırıya kaçmayın.

Dünyadaki hiçbir diyet kemiklerinizi gerçekten "kırılmaz" yapmayacaktır, ancak Akdeniz diyeti en iyi çok yönlü diyet olmaya oldukça yakındır. Kemik yoğunluğunu ve gücünü destekleyen besinlerle doludur ve dengeli, keyifli bir yaşam tarzına güzelce uyar.

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