Akdeniz diyeti kemik erimesini önler mi? İşte bilimin söyledikleri

50 yaş üstü kadınlar için kemikleriniz biraz daha fazla sevgi ve bakımı hak ediyor. Osteoporoz, 50 yaş üstü ABD yetişkinlerinin yaklaşık yüzde 43'ünü etkiliyor ve kadınlar menopoz sonrası hormonal değişiklikler nedeniyle özellikle savunmasız oluyor.

Bu sessiz durum kemikleri zayıflatarak özellikle kalça ve omurgada kırıklara daha yatkın hale getiriyor. Ancak işte sevindirici bir haber: Diyetiniz kemiklerinizi güçlendirmede önemli bir rol oynayabilir.

JAMA Internal Medicine'de yayınlanan bir araştırma, ABD'de 90.000'den fazla postmenopozal kadından alınan verileri inceledi. Bulgular, Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalanların, uymayanlara kıyasla kalça kırığı riskinin biraz daha düşük olduğunu gösterdi.



Araştırma, düşük kalorili Akdeniz diyetinin fiziksel aktiviteyle birleştirilmesinin, üç yıllık bir süre boyunca aşırı kilolu veya obezite ve metabolik sendromu olan yaşlı kadınlarda BMD kaybını önlemeye yardımcı olduğunu vurguladı.



