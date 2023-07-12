Akıllı alışverişin püf noktaları

Satış sonrası hizmetlere dikkat edin: Bir ürünü satın alırken sadece fiyatına değil, aynı zamanda satış sonrası hizmetlere de dikkat edin. Garanti süresi, iade ve değişim koşulları gibi faktörler önemlidir. Müşteri hizmetleri kalitesi yüksek olan satıcıları tercih etmek alışveriş deneyiminizi olumlu yönde etkileyebilir.

Sadakat programlarından yararlanın: Sık sık alışveriş yaptığınız mağazaların veya markaların sadakat programlarına katılın. Bu programlar genellikle özel indirimler, puanlar veya hediye kazanma fırsatları sunar. Uzun vadede avantajlar elde etmenizi sağlar.