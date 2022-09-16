Akıllı telefona sahip olmak için doğru yaş nedir?

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Yapılan çalışmaların çoğu sosyal medya kullanımı ve akıl sağlığı arasında hiçbir bağlantı bulamadı. Cambridge Üniversitesi’nden Amy Orben, telefon kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini çocukların yakınındaki insanların gözlemleyebileceğini söylüyor. Kanıtlar ne söylerse söylesin, bir çocuk eğer telefonlardan veya uygulamalardan olumsuz etkileniyorsa bunu ailesinin gözlemlemesi gerektiği belirtiliyor.

Akıllı telefonların çocukların dışarı çıkmasına ve sosyalleşmesine engel olduğuna dair bazı tartışmalar bulunuyor. Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre, akıllı telefonlar 1-15 aralığındaki çocuklara daha özgür hareket etme olanağı sunuyor. Bu çocuklar, telefonları sayesinde aile ve arkadaşlarıyla daha çok etkileşimde olduklarını söylüyor.