Aleksitimi nedir? 10 kişiden 1'inde görülüyor
Bireyin kendi duygularını tam olarak anlamlandıramaması ve bunları ifade etmekte zorlanması olarak tanımlanabilen aleksitimi, freudyen teorilerde sıklıkla rastlanılan bir terimdir. 10 kişiden 1'inde görüldüğü tahmin edilen bu durum, uzun vadede kişilerin fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Çoğu kişi, aleksitiminin insan bedeni üzerinde yarattığı negatif etkileri tanımlarken zorlanır. Bu durum, bazen duygusal sıkıntıların bedensel belirtilerle karışmasına ve bedensel semptomların yanlış bir şekilde tıbbi bir hastalık belirtisi olarak değerlendirilmesine neden olabilir.
2021'de yapılan bir araştırmada, tıbbi olarak açıklanamayan semptomlarla başvuran 200 hastanın neredeyse yarısının aleksitimi tanısı alabilecekleri bulunmuştur.