Aleksitimi nedir? 10 kişiden 1'inde görülüyor

Çoğu kişi, aleksitiminin insan bedeni üzerinde yarattığı negatif etkileri tanımlarken zorlanır. Bu durum, bazen duygusal sıkıntıların bedensel belirtilerle karışmasına ve bedensel semptomların yanlış bir şekilde tıbbi bir hastalık belirtisi olarak değerlendirilmesine neden olabilir.

2021'de yapılan bir araştırmada, tıbbi olarak açıklanamayan semptomlarla başvuran 200 hastanın neredeyse yarısının aleksitimi tanısı alabilecekleri bulunmuştur.