Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor

Bursa'da yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail, 30 yıl yaşadığı Amerika'da kullandığı klasik otomobillerini evinin garajına taşıdı. 1915'ten 1963 yılına kadar pek çok modelin sergilendiği garaj, adeta galeriyi andırıyor.

Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor - 1

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail, 19 yaşında üniversite okumak için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Okul sonrası New York'ta yaşamaya devam eden Nail, 30 yılın ardından Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor - 2

New York'taki garajındaki klasik otomobilleri de Bursa'daki evine getiren Nail, evinin garajını adeta bir galeriye çevirdi.

Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor - 3

Garajındaki otomobillerin cadde ve sokaklarda oldukça dikkat çektiğini söyleyen Mehmet Nail, şu ifadeleri kullandı:

“Garajımda 15 antika otomobil var. 1915'ten başlıyor, 1963 yılına kadar modeller var. Bu otomobillerin parçasını bulmak ve bakımını yapmak gerçekten çok zor. Bu otomobillere bakan usta bir arkadaşımız var. Yedek parça lazım olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik ediyoruz. Türkiye'de zaten yok. Zaten otomobillerin de önemli bir kısmı Amerikan malı.''

Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor - 4

''2 tane 1950 model Cadillac marka otomobil var, Türkiye'de sayısı çok az. 1915 model Ford var ki garajımızda en değer verdiğim otomobillerimden biri. Birçok model Chevrolet marka otomobil var. Ayrıca dünyada sadece 46 tane üretilmiş bir antika yarış otomobili var.''

Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor - 5

''Muhtemelen de hala kullanılabilen çok az kalmıştır. Bu araçlar kullanılmadıkça problem çıkarır. Bu araçlarla sürekli gezmek lazım. Biz geziyoruz, tamirini yapıyoruz. Caddede görenler çok ilgi gösteriyor. Herkes binmek istiyor. Çok göz alıcı otomobiller, dolayısıyla hemen dikkat çekiyor. Bir o kadar kullanması da zor, çok dikkat edip nazik davranmak lazım.''

Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor - 6
Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor - 7
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