Amerika'da kullandığı klasik otomobilleri Bursa'daki evinin garajına taşıdı: Görenler yoğun ilgi gösteriyor
Bursa'da yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail, 30 yıl yaşadığı Amerika'da kullandığı klasik otomobillerini evinin garajına taşıdı. 1915'ten 1963 yılına kadar pek çok modelin sergilendiği garaj, adeta galeriyi andırıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail, 19 yaşında üniversite okumak için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Okul sonrası New York'ta yaşamaya devam eden Nail, 30 yılın ardından Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.