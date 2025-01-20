Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt

Amerikan Psikoloji Derneği'nin bulgularına göre; doğum sırası, mizaç ve cinsiyet gibi faktörler, ebeveynlerin bir çocuğa diğerine kıyasla daha fazla ilgi göstermelerine yol açabiliyor. 19 binden fazla kişiye ait verilerin incelendiği 30 farklı çalışmada, dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt - 1

Yapılan çeşitli araştırmalar, vicdanlı ve uyumlu olan çocukların, ebeveynlerinden daha iyi muamele gördüklerini ortaya koydu. Ancak ebeveynler, favori çocuklarını tercih ederken yalnızca bu faktöre bağlı kalmıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt - 2

Brigham Young Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Alexander Jensen, "Çocukla ne kadar kolay ya da zor başa çıkıldığı da anne babalar için belirleyici bir faktör olabiliyor'' dedi.

Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt - 3

Psikolog Dr. Ellen Weber Libby, aile içi kayırmanın geçici olabileceğini ve belirli durumlara göre değişebileceğini belirtiyor. Örneğin, bir çocuk, ebeveynine çok sevdiği ama kaybettiği bir aile üyesini hatırlatıyorsa, bu ebeveynin ona daha fazla ilgi göstermesine neden olabilir. Ya da bir çocuk, zor bir günün ardından ebeveynine yardımcı oluyorsa, bu durum aralarındaki bağı güçlendirebilir.

Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt - 4

Ancak Dr. Libby, aile içindeki bariz kayırmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekiyor. Yeterince ilgi görmeyen çocukların ilerleyen yıllarda daha fazla psikolojik ve sosyal zorlukla karşılaşabileceğini belirten uzman isim, "Bu çocuklar; madde kullanımı, zayıf ruh sağlığı ve bozulmuş aile ilişkileri riskiyle karşı karşıya kalabilir'' diyor.

Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt - 5

Psikologlara göre favori çocuk olmak, her zaman iyi bir şey olmayabilir. Ebeveynler, fazla kayırılan çocukların, sağlıklı yaşam becerileri kazanmada zorlanabileceğine dikkat çekiyor.

Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt - 6

Araştırmaları yürüten uzmanlar, "Çocuklarınıza nasıl hissettiklerini sormaktan çekinmeyin. Çocuklar, adaletsiz bir durum fark ettiklerinde, bunu size mutlaka bildireceklerdir" önerisinde bulundu.

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