Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt
Amerikan Psikoloji Derneği'nin bulgularına göre; doğum sırası, mizaç ve cinsiyet gibi faktörler, ebeveynlerin bir çocuğa diğerine kıyasla daha fazla ilgi göstermelerine yol açabiliyor. 19 binden fazla kişiye ait verilerin incelendiği 30 farklı çalışmada, dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.
Yapılan çeşitli araştırmalar, vicdanlı ve uyumlu olan çocukların, ebeveynlerinden daha iyi muamele gördüklerini ortaya koydu. Ancak ebeveynler, favori çocuklarını tercih ederken yalnızca bu faktöre bağlı kalmıyor.