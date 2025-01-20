Anne babalar çocuklarını kayırır mı? Amerikan Psikoloji Derneği'nden çarpıcı yanıt

Psikolog Dr. Ellen Weber Libby, aile içi kayırmanın geçici olabileceğini ve belirli durumlara göre değişebileceğini belirtiyor. Örneğin, bir çocuk, ebeveynine çok sevdiği ama kaybettiği bir aile üyesini hatırlatıyorsa, bu ebeveynin ona daha fazla ilgi göstermesine neden olabilir. Ya da bir çocuk, zor bir günün ardından ebeveynine yardımcı oluyorsa, bu durum aralarındaki bağı güçlendirebilir.