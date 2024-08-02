Anne olduktan sonra hayatınızı daha mutlu hale getirmenin 5 yöntemi

HER GÜN YARIM SAATİ KENDİNİZE AYIRIN

Kendiniz için bir şeyler yapmayı ertelemeyin. Bunun yerine gününüzü planlayın. Her gün yarım saat kişisel bakımınız ya da hobileriniz için bir boşluk yaratın. Bu sizi mutlu ederken ruh halinize de olumlu bir katkı sağlayacaktır.