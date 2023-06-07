Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler

Eğer evcil bir hayvanı sahiplenmek, onun yaşamını kolaylaştırmak, onu beslemek ve onunla ilgilenmek istiyorsanız bu sorumluluğu almaya hazır olabilirsiniz.
İlerleyen süreçte kendinizi sürekli evcil hayvanınız hakkında konuşurken, onu kucaklarken bulursanız bebek sahibi olma zamanınız gelmiş olabilir.
Dışarıya çıkıp bir restoranda yemek yemek yerine; evde kalmayı tercih ediyorsanız bebek sahibi olmaya daha kolay adapte olabilirsiniz.
Eğer kucağınızda bir bebeğiniz olduğunu, onun sizin elinizi tutarak yürüdüğünü hayal ediyorsanız veya rüyanızda görüyorsanız bebek için hazırsınız demektir. Bu duygusal olarak bilinçaltınızın bebek özlemi duyduğunu gösterir.
Diğer insanların bebeklerini her haliyle sevimli buluyorsanız anneliğe hazır olmanız olası.
Evinizdeki boş oda gözünüze batıyorsa potansiyeliniz yüksek olabilir.
Bebeğinize koyacağınız adı seçtiniz ve bunu yakınlarınızla paylaştıysanız anne olmaya sıcak bakıyor olabilirsiniz.
Bebeğiniz olduğunda uzun mesafeleri, uzun süreli tatilleri aile tatilleriyle değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle çocuk sahibi olmanın hayatınızın belirli durumlarını kısıtlayacağı gerçeğine daha az kızacaksınızdır.
Bu tür zararlı alışkanlıklar özellikle bebekli bir hayat için sağlıklı olmayacağı için tüketimini azaltmak ya da bırakmak çocuk sahibi olmaya yakın olduğunu gösterebilir.
Eğer hem partneriniz hem siz çocuk sahibi olmak konusunda hemfikirseniz doğru yoldasınız demektir. Ancak bir taraf bebek fikrine hazır değilse kararınızı gözden geçirmenizde fayda var.
Bebeğiniz için alışveriş yapmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorsanız bebek sahibi olma düşüncesi taşıyor olabilirsiniz.