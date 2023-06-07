Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler

3- BEBEK HAYALİ KURMAK/ RÜYADA BEBEK GÖRMEK

Eğer kucağınızda bir bebeğiniz olduğunu, onun sizin elinizi tutarak yürüdüğünü hayal ediyorsanız veya rüyanızda görüyorsanız bebek için hazırsınız demektir. Bu duygusal olarak bilinçaltınızın bebek özlemi duyduğunu gösterir.