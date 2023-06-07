Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler

Çocuk sahibi olmak hayati bir karardır. Bu karar sonrası artacak sorumluluklar için planlı hareket etmek oldukça önemlidir. Peki anne olmaya hazır olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte detaylar...

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 1

1- İKİNİZ DE EVCİL HAYVAN SAHİPLENMEK İSTİYORSANIZ

Eğer evcil bir hayvanı sahiplenmek, onun yaşamını kolaylaştırmak, onu beslemek ve onunla ilgilenmek istiyorsanız bu sorumluluğu almaya hazır olabilirsiniz.

İlerleyen süreçte kendinizi sürekli evcil hayvanınız hakkında konuşurken, onu kucaklarken bulursanız bebek sahibi olma zamanınız gelmiş olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 2

2- EVİNİZDE VAKİT GEÇİRMEYİ TERCİH ETTİĞİNİZDE

Dışarıya çıkıp bir restoranda yemek yemek yerine; evde kalmayı tercih ediyorsanız bebek sahibi olmaya daha kolay adapte olabilirsiniz.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 3

3- BEBEK HAYALİ KURMAK/ RÜYADA BEBEK GÖRMEK

Eğer kucağınızda bir bebeğiniz olduğunu, onun sizin elinizi tutarak yürüdüğünü hayal ediyorsanız veya rüyanızda görüyorsanız bebek için hazırsınız demektir. Bu duygusal olarak bilinçaltınızın bebek özlemi duyduğunu gösterir.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 4

4- BEBEKLERİ SEVİMLİ BULUYORSUNUZ

Diğer insanların bebeklerini her haliyle sevimli buluyorsanız anneliğe hazır olmanız olası.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 5

5- BOŞ ODANIZ GÖZÜNÜZE BATIYORSA

Evinizdeki boş oda gözünüze batıyorsa potansiyeliniz yüksek olabilir.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 6

6- BEBEĞİNİZİN İSMİNE KARAR VERDİYSENİZ

Bebeğinize koyacağınız adı seçtiniz ve bunu yakınlarınızla paylaştıysanız anne olmaya sıcak bakıyor olabilirsiniz.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 7

7- UZUN TATİLLERE DOYDUYSANIZ

Bebeğiniz olduğunda uzun mesafeleri, uzun süreli tatilleri aile tatilleriyle değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle çocuk sahibi olmanın hayatınızın belirli durumlarını kısıtlayacağı gerçeğine daha az kızacaksınızdır.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 8

8- ALKOL/ SİGARA GİBİ ZARARLI ALIŞKANLIKLARI AZALTTIYSANIZ

Bu tür zararlı alışkanlıklar özellikle bebekli bir hayat için sağlıklı olmayacağı için tüketimini azaltmak ya da bırakmak çocuk sahibi olmaya yakın olduğunu gösterebilir.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 9

9- ÇİFT OLARAK BEBEK SAHİBİ OLMAK KONUSUNDA KONUŞTUYSANIZ

Eğer hem partneriniz hem siz çocuk sahibi olmak konusunda hemfikirseniz doğru yoldasınız demektir. Ancak bir taraf bebek fikrine hazır değilse kararınızı gözden geçirmenizde fayda var.

Anne olmaya hazır mısınız? Anne olmaya hazır olduğunuzu gösteren işaretler - 10

10- BEBEK DÜKKANLARINI GEZİYORSANIZ

Bebeğiniz için alışveriş yapmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorsanız bebek sahibi olma düşüncesi taşıyor olabilirsiniz.

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