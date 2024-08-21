Anne sütüne en yakın besin: Sindirimi kolay ,alerji riski az!

Keçi sütü, sağlıklı ve besleyici bir gıda olarak binlerce yıldır tüketilen bir süt. İnek sütüne göre daha kolay sindirilebilmesi, alerji yapma riskinin düşük olması ve zengin besin içeriğiyle öne çıkan keçi sütü; günümüzde de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Keçi sütü, besleyici bileşenleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor.