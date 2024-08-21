Anne sütüne en yakın besin: Sindirimi kolay ,alerji riski az!
İlk altı ay anne sütü, bebeklerin gelişimi için çok önemli. Fakat her anne 6 ay boyunca bebeğine süt veremeyebiliyor. Uzmanlar bu durumda sindirimi daha kolay ve anne sütüne en yakın olan devam sütlerini öneriyor. Peki, sütün yeterli olmadığı zamanlarda hangi besinlere yönelebilirsiniz? İşte anne sütüne en yakın besin
Doğanın eşsiz besini anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek kaliteli proteinler, sağlıklı yağlar (omega-3 ve omega-6), karbonhidratlar (laktoz), vitaminler ve mineraller içerir. Ayrıca, antikorlar ve bağışıklık faktörleri ile bebeklerin bağışıklık sistemini destekler.