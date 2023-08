Annenizi nasıl mutlu edebilirsiniz?

5- ANNENİZİ ÇABASI İÇİN TAKDİR EDİN

Annelerin her şeyi yapacaklarını düşünüp her zaman gereken yerde olacaklarını varsayarız. Ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Çabalasa da başaramayacağı şeyler olması normal. Annenizin çabalarını içtenlikle kabul etmek ve bunun için ona teşekkür etmek mutlu olmasına yardımcı olacaktır.