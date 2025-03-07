Antrenman öncesi kahve içmenin etkisi: Kas gücü, dayanıklılık, kuvvet...

ANTRENMAN ÖNCESİ KAHVENİN FAYDALARI

Kahve, dünyanın en popüler içeceklerinden biridir. Doğal olarak oluşan kafein, antioksidanlar ve mineraller içerir. Ayrıca, çeşitli ekonomik düzeylerdeki insanlar için hem lezzetli hem de ucuzdur. Kafein iyi bir antrenman için gerekli olmasa da, birçok kişi enerjilerini artırmak ve performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için egzersizden önce içer.



Kafein, hem güç hem de kardiyo egzersizlerinde etkili bir ergojenik asit (veya performans artırıcı) olarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Faydaları arasında artan kas gücü, dayanıklılık ve kuvvet; daha fazla aerobik dayanıklılık; gelişmiş koşu, sıçrama ve fırlatma yeteneği; glikojen rezervlerinden tasarruf ve birincil yakıt kaynağı olarak yağ kullanımı; ve gelişmiş dikkat ve uyanıklık yer alabilir. Kafeinin hem sporcular hem de sporcu olmayanlar için yararlı olduğu gösterilmiştir, bu da tipik bir spor salonuna gidenin fayda sağlayabileceği anlamına gelir.





