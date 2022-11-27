Araştırma konusu oldu: Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi?

Tan, bundan önce yapılan araştırmaların da eski sevgilileriyle hala arkadaş kalabilen kişilerin, ilişkileri başlamadan önce birbirine bağlı ve iyi arkadaş olduklarının belirlendiğini açıkladı.

Dolayısıyla araştırma, eski sevgilisiyle arkadaş kalabilen insanların, bu durumunun, ilişkileri başlamadan önce arkadaş olup olmamalarına bağlı olduğunu gösteriyor.

Çiftler üzerinden yapılan gözlemler, iki kişi arasında önceden kurulan dostluk ve bağlılık durumunun, ayrıldıktan sonraki ilişkilerini etkilediğini de gösterdi.