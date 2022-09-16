Araştırma sonuçlandı: Gözlük insanları daha zeki ve çekici göstermiyor

Ürdün'de yapılan araştırma, gözlüğün bireyleri daha zeki gösterdiği klişesini yıktı. Ürdün Üniversitesi'nden bilim insanları gözlüksüz kişilerin, gözlüklülere göre daha çekici, daha kendinden emin ve daha zeki görüldüğünü belirledi.



Gözlüğe ihtiyaç duyan insanların sayısı her geçen gün artıyor. ABD'deki gözlük üreticileri ve tedarikçilerinin kurduğu ticaret birliği Vision Council'ın verilerine göre dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 75'i, görüşünü iyileştirmek için bir ürün kullanıyor. Bunların yüzde 64'ü gözlük takıyor.