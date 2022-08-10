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Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor

Haberler - DHA | 10.08.2022 - 15:28 - Son Güncelleme : 10.08.2022 - 15:58

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının yüzde 51,8’i arkadaşlarına güveniyor. Ancak geçen yıla bakıldığında bu güvenin yüzde 12,7 azaldığı görüldü.

Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor - 1

Türk halkının arkadaşlarına güven duygusu araştırıldı. Araştırma bulgularına göre, Türkiye genelinde arkadaşlarına güven duyanların oranı 51,8 iken, bu oran geçen yıl ağustos ayında yapılan araştırmada yüzde 64,5 olarak görülmüştü.

Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor - 2

Araştırmada katılımcılara “Arkadaşlarınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 51,8’i her konuda güvenirim, yüzde 15,0’i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 33,2’si güvenmem yanıtını verdi.

Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor - 3

Aynı soru 2021 yılında sorulduğunda katılımcıların yüzde 64,5’i her konuda güvenirim, yüzde 20,4’ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 26,0’sı güvenmem cevabını vermişti.

Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor - 4

ERKEKLER KADINLARA ORANLA ARKADAŞLARINA DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırma bulgularına göre erkeklerin arkadaşlarına kadınlara oranla daha fazla güvendiği sonucuna varıldı. Erkeklerde arkadaşlarıma güvenirim diyenlerin oranı yüzde 48,2, ne güvenirim ne güvenmem diyenlerin oranı yüzde 18,1, güvenmem diyenlerin oranı ise 33,7. 

Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor - 5

Areda Survey'in yaptığı araştırmaya katılan ve arkadaşlarıma güvenirim diyen kadınların oranı yüzde 35,8, ne güvenirim ne güvenmem yüzde 21,7, güvenmem ise yüzde 42,5.

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