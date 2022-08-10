Araştırma: Türkiye'de arkadaşlara güven giderek azalıyor

ERKEKLER KADINLARA ORANLA ARKADAŞLARINA DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırma bulgularına göre erkeklerin arkadaşlarına kadınlara oranla daha fazla güvendiği sonucuna varıldı. Erkeklerde arkadaşlarıma güvenirim diyenlerin oranı yüzde 48,2, ne güvenirim ne güvenmem diyenlerin oranı yüzde 18,1, güvenmem diyenlerin oranı ise 33,7.