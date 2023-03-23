Araştırmalar güzel ve çekici insanların daha ayrıcalıklı olduğunu gösteriyor

Çekici ve güzel insanlara daha fazla ayrıcalık tanındığını düşünüyor musunuz? Eğer sırf güzel veya yakışıklı oldukları için bu kişilerin sizden avantajlı olduğunu düşünüyorsanız çok da yanılıyor sayılmazsınız.
BBC'nin haberine göre, Texas Üniversitesi’nden Profesör Hamermesh, güzel kişilerin daha fazla maaş aldığını, daha kolay kredi çektiğini ve daha iyi iş tekliflerini belirtiyor.
Profesör "Ekonomi alanında bile daha iyi görünen ekonomistlerin daha fazla para kazandığını görüyoruz" diyor.
Yapılan çalışmadan elde edilen verilere göre ABD’de çekici bir işçi, ortalama görünüşlü bir işçiden hayatı boyunca 230 bin dolar daha fazla kazanıyor.
Hamermesh, cinsiyete dayalı maaş farkının çekici insanlarda da geçerli olduğunu, çekici erkeklerin çekici kadınlardan daha fazla kazandığını söylüyor. Erkekler arasında görünüme dayalı kazanç farkı yüzde 10 olurken kadınlar arasında bu fark yüzde 5 civarında.
Güzelliğin net bir tanımının olmadığı düşünülse de uzmana göre çoğumuzun birinin güzelliği konusunda kolaylıkla fikir birliğine varabileceğini söylüyor. Hamermesh "Sizinle sokakta yürüyüp 10 kişiye baksak, bir iki güzel veya yakışıklı kişi görürüz ve bunların kim olduğu konusunda da uzlaşırız" diyor.
Estetik müdahaleler gittikçe yaygınlaşsa da bunların insanları daha çekici göstermeye yetmediği belirtiliyor. Uzmana göre daha iyi gözükmek için daha iyi kıyafetler, daha iyi makyaj malzemeleri alıp saçlarına daha fazla özen gösterilebilir.
Konu dış görünüş ve kilo olunca da ayrımcılığın oldukça yaygın olduğu belirtiliyor.