Araştırmalar güzel ve çekici insanların daha ayrıcalıklı olduğunu gösteriyor

ERKEKLER DAHA ÇOK KAZANIYOR

Yapılan çalışmadan elde edilen verilere göre ABD’de çekici bir işçi, ortalama görünüşlü bir işçiden hayatı boyunca 230 bin dolar daha fazla kazanıyor.

Hamermesh, cinsiyete dayalı maaş farkının çekici insanlarda da geçerli olduğunu, çekici erkeklerin çekici kadınlardan daha fazla kazandığını söylüyor. Erkekler arasında görünüme dayalı kazanç farkı yüzde 10 olurken kadınlar arasında bu fark yüzde 5 civarında.