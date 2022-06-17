Araştırmalar, kadınların erkekler üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunu gösteriyor

Haberler - ntv.com.tr | 17.06.2022 - 11:31 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 11:33
Herkesin karşı cinste hoşuna giden bazı özellikler vardır; konuşma, yürüme, ses, dudak, vücut... Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler ve kadınlar karşı cinste sevdikleri bir özelliği keşfettiklerinde farklı tepkiler veriyor. Kadınlar, erkekler karşısında daha ılımlı bir tavır sergilerken erkekler için aynı durum söz konusu olmuyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler kadınları düşünmeye başladığında saflaşıyor ve mantıksız hareketler sergilemeye başlıyor.
Hatta bir kadının ismini duymak bile erkekleri etkilemek için yeterli oluyor.
Psikolog Johan Karremans ve yazar Sanne Nauts’un gerçekleştirdiği bir testte 71 kadın ve erkek yer aldı. Bu kişilere çok basit bir mesaj atılarak verdiği tepkiler ölçüldü.
İki gruba da mesaj olarak kadın ve erkek isimleri atıldı. Kadınlar, telefonlarına gelen kadın veya erkek isimlerinden hiç etkilenmezken erkekler için durum tamamen farklıydı.
Erkekler telefonuna gelen erkek isminden hiçbir şekilde etkilenmezken bir kadın ismi karşılarına çıktığında beyin fonksiyonları ciddi derecede etkilendi. Erkeklerin beyin işlevlerini kısa bir süreliğine yerine getiremediğini gösteren test, bir kadın isminin bile erkekleri etkilemek için yeterli olduğunu ortaya koydu.
İkinci bir testte tüm katılımcılara yine mesaj gönderileceği söylendi. Erkeklere hiçbir mesaj gönderilmemiş olsa da erkeklerin telaşlandığı ve panik yaptığı gözlemlendi. Yani bir kadının adından veya varlığından bahsedilmemiş olsa da erkeklerin ‘kadın’larla ilgili her konuda etkilendiği ortaya kondu.
Araştırmayı gerçekleştiren Sanne Nauts, erkeklerin bu kadar etkilenmesini “Erkekler normal durumları daha cinsel içerikli bir şekilde algılıyor” olarak açıkladı.