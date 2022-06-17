Araştırmalar, kadınların erkekler üzerindeki etkisinin daha fazla olduğunu gösteriyor

KONUSU AÇILMASA BİLE ETKİLENDİLER

İkinci bir testte tüm katılımcılara yine mesaj gönderileceği söylendi. Erkeklere hiçbir mesaj gönderilmemiş olsa da erkeklerin telaşlandığı ve panik yaptığı gözlemlendi. Yani bir kadının adından veya varlığından bahsedilmemiş olsa da erkeklerin ‘kadın’larla ilgili her konuda etkilendiği ortaya kondu.