Araştırmalara göre bu özellikler sizi sıkıcı yapıyor

AÇIK FİKİRLİ OLUN

Sosyal bir ortamda yeni biriyle tanıştığınızda ve ilk öğrendiğiniz bilgiler sizi tatmin etmediğinde hoş bir sohbet kurma olasılığını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Daha açık fikirli olursanız beklenmedik bir anda güzel bir arkadaşlık kurabilirsiniz.



ELEKTRİK ŞOKU DENEYİ

Virginia Üniversitesi 2014 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada bir grup insanı, onları oyalayacak hiçbir materyalin olmadığı bir odada 15 dakika bekletti. Kendine verilen küçük elektrik şok cihazını istedikleri zaman kullanabileceği söylenen 42 insandan 18’i birbiriyle konuşmak yerine kendilerine bu şoku vermeyi tercih etti. Ortamın sıkıcı atmosferini yıkmak için birbiriyle sohbet etmeyen insanların kendilerine fiziksel acı vermesi, insan doğası hakkında oldukça enteresan bilgiler vermişti.





