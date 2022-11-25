Araştırmalara göre her 10 kişiden en az 4'ü büyüye inanıyor

HANGİ TOPLUMLARDA BÜYÜCÜLÜK İNANCI DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR?

Washington'daki Amerikan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Boris Gershman, eğitim ve refah seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde büyücülüğe inancın daha az olduğunun altını çizerken bu tür inançlara eğitimli ve refah seviyesi yüksek kişiler arasında da rastlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Araştırmacı, kurumların yetersiz olduğu, sosyal güvenin yeterince sağlanamadığı ve önyargıların fazla olduğu toplumlarda büyücülüğe olan inancın daha fazla olduğunu belirtti.