Araştırmalara göre insanlar köpeklerini kişilik özelliklerine göre seçiyor

The Kennel adlı bir köpek kulübünün yaptığı bir araştırmaya göre, belli köpek cinslerini tercih eden insanlar aynı kişilik özelliklerini taşıyor.

16 popüler köpek cinsinin yer aldığı ankete 1500 köpek sahibi katıldı. Aynı köpek cinsine sahip insanların benzer özellikler gösterdiği ve sanılandan daha çok ortak yönü olduğu ortaya çıktı.