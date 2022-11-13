 Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı | N-Life

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te garsonlar, ellerinde tepsileriyle en hızlı çalışan olmak için ter döktü.

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 1

Arjantin'de garson yarışı, Arjantin Turizm, Otel ve Gastronomi İşçileri Sendikası (UTHGRA) tarafından Buenos Aires'in merkezindeki sembolik caddelerden Mayıs Caddesi'nde düzenlendi.

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 2

Yarış için trafiğe kapatılan caddede, yüzden fazla garson üzerinde su, meyve suyu ve kola olan tek elle taşıdıkları tepsileriyle yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 3

Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve her yaştan garsonun katıldığı yarışmada kimi elindeki tepsiyle birincilik için koştu, kimi de yavaş ancak emin adımlarla taşıdıklarını düşürmeden bitiş çizgisine varmak için uğraştı.

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 4

Tepsisindekileri düşürmeden yarışı başarıyla taşıyan görme engelli bir garson, programa damga vurdu.

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 5

Kadın, erkek ve yaş gruplarına göre ayrılan yarışmada kazananlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 6

Tepsileriyle birbirini geçmeye çalışan garsonlara yarışmayı izleyenler de destek oldu.

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 7

İşte Arjantin'deki renkli yarıştan yansıyanlar...

Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 8
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 9
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 10
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 11
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 12
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 13
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 14
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 15
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 16
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 17
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 18
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 19
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 20
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 21
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 22
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 23
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 24
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 25
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 26
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 27
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 28
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 29
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 30
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 31
Arjantinli garsonlar en hızlı seçilmek için yarıştı - 32

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