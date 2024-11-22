Artvin halkı tek tek elleriyle topluyor! Çin'de lezzet ödülü aldı: Tadına bakan bir daha vazgeçemiyor
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen ve uluslararası alanda üstün lezzet ödülü alan Butko Zeytininin hasadı devam ediyor. Zeytin üreticileri, metrelerce yükseklikteki ağaçlardan tek tek topladıkları zeytinleri fabrikalara ulaştırıyor.
Yusufeli’nin Demirkent köyünde yetiştirilen Butko Zeytini, 2006 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı’nda üstün lezzet ödülü kazanmıştı.